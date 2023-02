Madre se vuelve viral en TikTok tras confesar que prefiere trabajar antes que estar con sus hijos

Una joven madre se volvió viral en redes sociales al revelar que prefería ir a trabajar antes que estar en casa con sus hijos. La mujer había tenido una noche difícil junto a ellos y pese a que no había dormido para nada bien lo único que necesitaba era huir de ahí. Sin embargo, muchas mujeres decidieron criticarla en lugar de entender las complejidades de la maternidad.

Lee también: TikTok: Deja su carro en el taller y lo encuentra en un local de comida rápida

El video superó las 75 mil reproducciones. “Si tuviera que elegir entre quedarme en casa con los niños o trabajar después de una noche difícil... elegiría un día de trabajo CADA VEZ”, fue el epígrafe que eligió para graficar cómo se sentía tras la falta de sueño. Según explicó ella misma en su lugar de trabajo podía escuchar la música que quisiera y hasta tenía algunos minutos para ser “libre”.



La joven madre solo buscaba expresar lo que sentía. Foto: TikTok @imperfectalignment

Sarah Torresan terminó por dividir las reacciones luego de su explicación. Es que si bien varios las entendieron fueron más los que la criticaron por su sentir. Incluso algunos usuarios se preguntaron por el paradero del padre. Es que para ellos la única forma de que se sintiera así de exhausta es que no contara con la colaboración de su pareja.

Lee también: VIDEO: Dijo que iba a trabajar, su esposa lo encuentra en la playa con la secretaria

“Siento que estoy calificada para hablar de esto”, sostuvo Sarah Torresan desde su cuenta de TikTok. De esta manera, dejó en claro si bien es tan ama de casa como profesional lo cierto es que llega un momento en que la situación se desborda. Sin embargo, también reconoció que extraña a sus hijos cuando no está con ellos. Una especie de dicotomía compleja de entender cuando uno es padre de niños pequeños.