Los mejores memes que dejó "TQG", la nueva canción de Shakira y Karol G

La noche del 23 de febrero, se estrenó la nueva canción de Karol G junto con Shakira: "TQG", la cual, dio mucho de qué hablar en redes sociales, especialmente por las referencias que tuvo a Anuel AA y Gerard Piqué.

Ante ello, usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para crear los mejores memes del momento.

Memes que dejó la canción "TQG"

Algunos usuarios de la red social amaron la nueva canción de las cantantes colombianas.

Otros más se sintieron orgullosos del país de origen de las artistas.

Yo después de escuchar la nueva canción de Karol g y Shakira #TQG

pic.twitter.com/pbnhbIbb9u — (@lvsxauron) February 24, 2023

En tanto, otros más aprovecharon el atuendo que ambas cantantes utilizan para compartir memes.

Por su parte, una usuaria aplaudió lo que hacen las mujeres en la industria de la música.

ame la canción de Karol G y Shakira pic.twitter.com/0tT3Muhq0x — (@spjmaz) February 24, 2023

Otros más usaron las referencias a Anuel AA y Piqué.

Las 10 mejores frases de Karol G y Shakira en "TQG"

En la canción se mencionan algunas frases peculiares, que hacen referencia a las relaciones de ambas cantantes:

1- Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia).

2- Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío.

3- Vi lo que tu novia me tiró, eso ni me da rabia, yo me río.

4- Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito.

5- Lo que vivimos se me olvidó y eso e' lo que te tiene ofendido.

6- ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito.

7- ¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?.

8- Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía.

9- Tú te fuiste y yo me puse triple "M": Más buena, más dura, más level.

10- Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

