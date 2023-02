¡Las redes sociales están en crisis! Este miércoles se registró la caída de Facebook, Instagram y además se reportan fallas en Twitter.

Acostumbrados a verificar entre redes sociales la caída de las plataformas, los usuarios se mostraron sorprendidos por la caída de Facebook, Instagram y Twitter.

En Twitter se percataron que no sólo no permite enviar tweets debido a que indica que “se excedió “el número de tweets diarios”, sino que tampoco da oportunidad de seguir a otras personas.

Los usuarios reportaron que no salían sus tweets y la única forma en que se publicaban era al programarlos.

Esta es la primera vez en el 2023 que Twitter, Facebook e Instagram sufren una caída que afecta a los usuarios. De acuerdo con Down Detector las fallas se presentaron desde las 16:00 horas.

La última vez que Facebook registró una caída reciente fue el 5 de diciembre de 2022, cuando los usuarios detectaron que la plataforma les marcaba error cuando intentaban realizar una función específica.

Las fallas en redes sociales no sólo provocaron molestias entre usuarios, hubo quienes se tomaron el momento con humor y compartieron un par de memes sobre la caída de Facebook, Twitter e Instagram.

Aunque es posible percatarse directamente cuando la plataforma presenta errores, también hay posibilidad de confirmar si se registra la caída de redes sociales a través de páginas como “Down Detector”.

Este tipo de plataformas marcan el número de reportes que se recibe por las fallas de una red social determinada y cuando están caídas las ilustra con una barra horizontal en color rojo.

Pese a las fallas de Twitter, los usuarios no perdieron la oportunidad de compartir memes sobre la caída de la redes sociales.

No, no es tu cuenta, no te han reportado. Twitter se cayó. #TwitterDown #instagramdown pic.twitter.com/BurVMexOGV

all of twitter after tweets and dms broke #TwitterDown pic.twitter.com/mGWsRFZomi

—(@ev3rhaze) February 8, 2023