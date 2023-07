¿Qué es el ciberbullying que joven denunció en redes por el outfit que utilizó para ver la película de Barbie?

Las redes sociales se han vuelto parte importante en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Los mexicanos no son la excepción, pues de acuerdo con un estudio realizado por We are social y Meltwater, en el país hay 94 millones de usuarios activos.

La creciente popularidad de éstas, es un tanto preocupante, sobre todo, porque quienes las usan son menores de edad.

¿Qué es el ciberbullying?

Asimismo, el ciberacoso o ciberbullying está presente en las distintas plataformas. Basta con subir una foto a la red para que ésta sea objeto de críticas y, en algunos casos, hasta burlas.

Según un artículo de la Asociación de Internet MX, el Ciberbullying "es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de Internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets".

Las formas de éste son:

Acoso por mensajería instantánea (Whatsapp, Messenger, Facebook, SMS);

Robo de contraseñas;

Publicaciones ofensivas en Blogs, foros, sitios web y redes sociales como Facebook, Twitter u otras;

Encuestas de popularidad para humillar o amedrentar.

Lo anterior, genera problemas a nivel físico y psicológico como: ausentismo escolar, abuso en consumo de sustancias nocivas para la salud, depresión y otros problemas psicológicos, desarrollo de baja autoestima, cambios en comportamiento, relaciones deterioradas con sus padres y en el peor de los casos el suicidio, de acuerdo con la especialista Melva Sangri.

Joven denuncia ciberbullying por el outfit que utilizó en el estreno de Barbie

En un video publicado en la cuenta de TikTok @jess.alievno, un joven llamado Ernesto denunció que un sujeto le tomó fotos sin su consentimiento y las publicó en una página de noticias.

Las imágenes causaron las burlas de los usuarios, lo cual detonó problemas psicológicos como ansiedad y depresión en Ernesto.

“No era mi plan ser la burla de la gente, yo voy al cine hasta tres veces por semana, y nunca se había vuelto un lugar inseguro para mí. Me siento triste y vulnerable, esta noche yo no duermo tranquilo”, dijo Ernesto entre lágrimas.

Al final, dijo que la página de noticias borró las fotos; no obstante, fue demasiado tarde ya que algunas personas las descargaron para hacer memes.

Por lo anterior, pidió respeto hacia su persona y que lo ayuden a denunciar.

