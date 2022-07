LordCacahuates, colaborador de Ebrard, ahora le entra al pan dulce

Hace unos años, la imagen de Roberto Velasco Álvarez comiendo cacahuates en una servilleta se hizo viral y desató cualquier cantidad de memes.

Aquél episodio ocurrió durante una reunión entre la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

La actitud del entonces vocero de la cancillería fue criticada por los usuarios de redes sociales, pues consideraron que esa conducta no es parte del protocolo en una reunión de ese nivel, por lo que fue nombrado como #LordCacahuates.

Pues bien, el ahora Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) esta vez recordó su apodo y respondió con humor a una fotografía publicada en Twitter donde aparece junto a Daniel Millán, jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores de México y Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía.

La fotografía fue tomada en el salón Roosevelt, de la Casa Blanca, tras acudir a la segunda reunión bilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden.

En la imagen compartida por Daniel Millán se puede ver a Velasco Álvarez comer pan y a sus compañeros con un refresco de lata.

Por lo anterior, respondió a la imagen con el siguiente tuit: "No hubo cacahuates pero el pan dulce estaba de primera. Compartí a toda la delegación para que no me acusaran de envidioso".



No hubo cacahuates pero el pan dulce estaba de primera. Compartí a toda la delegación para que no me acusaran de envidioso — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 12, 2022

Los tuiteros no dejaron pasar el momento y se unieron a la respuesta del inolvidable #LordCacahuates:







