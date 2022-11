¡Lo logró! Ash Ketchum se corona como el mejor entrenador Pokemón del mundo

Al fin, después de 25 años, Ash Ketchum ha logrado su sueño de convertirse en el mejor maestro Pokemón del mundo.

Este logró ha tenido lugar en la serie Pokemón Journeys, cuyo último episodio se acaba de estrenar en Japón y que presentó la final del Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, en donde Ash logró vencer a Lionel, quien tenía el el titulo del mejor entrenador.

He's done it! Ash has become a World Champion! pic.twitter.com/a2jPb8pym3

— Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022