¿Le dijo que no? Doble pedida de matrimonio en concierto de la Banda MS genera polémica en redes

La Banda MS de Sergio Lizárraga​ es una de las más conocidas en distintas regiones del país. Se fundó en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa, pero sus canciones son coreadas hasta en el sur de México.

Muestra de ello es la numerosa cantidad de seguidores que tienen redes sociales, además de que en Spotify presumen más de 15 millones de oyentes mensuales.

Sus letras van dedicadas al amor y también al desamor. Pero sin duda, el romanticismo que se encuentra en melodías como “El color de tus ojos” o “Mi mayor anhelo”, enamoran a cualquiera.

Es así que en un concierto en Washington, fueron testigos de una doble pedida de matrimonio. Parecía tratarse de un momento especial para los novios, pero una de las mujeres desató polémica en redes.

¿Mujer dice que no a su novio en pleno concierto de la Banda MS?

El video fue difundido en las redes sociales de la agrupación de música de banda sinaloense, y quienes lo vieron se percataron de que algo no estaba bien.

Al principio las mujeres se encontraban de espaldas, y al darse la vuelta se encontraron con la sorpresa de que sus novios estaban de rodillas con el anillo en mano.

Una de las mujeres, que vestía con suéter blanco, gritó eufóricamente y abrazó a su pareja, pero el caso fue distinto para el novio que portaba pantalón y camisa negra.

En los pocos minutos que dura el video, se observa que la mujer de negro no corre para abrazar a quien se convertiría en su futuro esposo, sino que niega con la cabeza y no se acerca a él hasta después.

La diferencia entra una novia y otra fue notable, probablemente por la presión social es que la mujer vestida de negro abrazó al hombre para después permanecer juntos.

Pese al contraste de emociones que aparentemente se vivió en el lugar, ambas recibieron un ramo de rosas y bailaron junto a sus novios la canción de los enamorados: “Mi mayor anhelo”.

Los usuarios, al ver la escena, comentaron lo siguiente: “La señora de la derecha no se ve muy contenta, como que lo está pensando mucho y no sé, pero creo que se ve como que le dijo que no”, “Creo que la de la derecha tendrá que pensarlo bien y no ser obligada por las circunstancias”, “Épale le dijeron que no”, “Ya ando llorando por desconocidos”, “Claramente seríamos la de blanco”, entre otros.

