Laura Flores: ¿Qué causa un microinfarto cerebral como el que sufrió la actriz?

La actriz mexicana Laura Flores compartió con sus más de 900 mil seguidores en Instagram que recientemente fue víctima de un microinfarto cerebral.

En un video publicado en su cuenta, expresó que durante 20 años había acudido con una dermatóloga para someterse a un tratamiento llamado "escleroterapia" para eliminar algunas venas varicosas que tenía en las piernas mediante inyecciones. Sin embargo, en el último tratamiento que tuvo, comenzó a sentirse mal.

Según lo que contó Flores, un martes por la noche mientras se encontraba viendo la televisión con su hermana comenzó a tener una parálisis en su brazo derecho y en la mitad de su rostro, lo que le impidió hablar.

"Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez", narró.

Lee también: Sarcopenia: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de la afección que da a partir de los 30 años?

¿Qué causa un microinfarto cerebral como el que sufrió la actriz?

De acuerdo con Mayo Clinic, los microinfartos cerebrales son causados por una obstrucción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que puede provocar síntomas temporales similares a los de un accidente cerebrovascular mayor.

Cabe recalcar que la acumulación de varios microinfartos cerebrales a lo largo del tiempo puede asociarse con síntomas como déficits cognitivos o motores.

El área afectada por un microinfarto puede ser hasta 12 veces mayor que el núcleo visible de la lesión, por lo que la alteración del flujo sanguíneo en el área afectada puede durar hasta semanas.

Lee también: Muere Peter Higgs: ¿Quién era el científico que planteó la "partícula de Dios"?

¿Cuáles son los síntomas de un microinfarto cerebral?

Las personas que padecen enfermedades cerebrovasculares y demencia vascular son más propensas a padecer un microinfarto cerebral en comparación con otras. Sin embargo quien llega a presentarlo tiene síntomas como:

Dificultad para hablar o entender el habla

Pérdida de equilibrio

Visión doble

Debilidad o rigidez en el cuerpo

Mareos

Aunque los síntomas pueden durar solo unos minutos, los microinfartos cerebrales son una advertencia de un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente en las 48 horas siguientes, por lo que se recomienda buscar atención médica inmediata.

Lee también: Segundo Debate Presidencial 2024: ¿Dónde, cuándo y a qué hora verlo?

Estas son algunas de las causas que provocan los microinfartos

Según la “Fundación Pasqual Maragall”, las causas de los microinfartos son de origen vascular que coexisten en una misma persona.

También puede ser causado por la arterioesclerosis, un cambio en la estructura de los vasos sanguíneos asociado a la edad, la hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular.

Otras causas puede ser:

La angiopatía amiloide

Microembolismos

Procesos inflamatorios

¿Cómo prevenir los microinfartos cerebrales?

De acuerdo con la fundación ya mencionada, para que una persona prevenga un microinfarto cerebral es importante que lleve una vida mental y socialmente activa, que realice ejercicio físico y siga una dieta sana y equilibrada.

Asimismo, realizar un control médico regular sobre los factores riesgo cardiovascular, y mantener una buena adherencia al tratamiento médico pautado.

Realizar ejercicio ayuda a prevenir los microinfartos cerebrales. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

- Con información de Jaqueline Tello

También te interesará:

Eclipse Solar 2024: Influencer observa el fenómeno astronómico sin lentes y sufre lesiones en su ojo

La común hierba que protege el colon gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas

Descubre la mejor lista de canciones para dormir, según afirma la ciencia