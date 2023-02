"The Last of Us", los mejores memes que dejó el estreno del tercer capítulo

“The Last of Us” es, originalmente, una franquicia de juegos de terror y supervivencia, pero HBO la transformó en una serie apocalíptica.

La trama se centra en Estados Unidos cuando una pandemia es desatada por una cepa del hongo Cordyceps, el cual, infecta a los humanos convirtiéndolos en criaturas caníbales.

La historia además, cuenta cómo dos sobrevivientes viven un romance hasta el final de los tiempos. Se trata de Frank y Bill que tienen casi 20 años de conocerse.

En el videojuego ambos tienen una relación bastante distinta, de hecho “se odiaban a muerte”, de acuerdo con un artículo de CNN, los jugadores podían encontrar una nota que Frank le dejaba a Bill, en la que corroboraba que no tenían una buena relación.

No obstante, en la pantalla chica vivieron protegiéndose y queriéndose, de hecho, su primer beso se encuentra en el episodio "Long, Long Time", que justo lleva ese nombre porque ambos tocan en un piano esa canción de Linda Ronstadt.

El nuevo episodio de la serie ha causado furor en redes sociales, en donde los usuarios expresaron su creatividad y emociones en distintos memes y publicaciones.

Los mejores memes por "The Last of Us"

yo con el nuevo episodio de the last of us pic.twitter.com/DnKsAnY27V — drea (@drealiity) February 1, 2023

Maní también quedó afectado con el capítulo de The Last of Us. pic.twitter.com/lU3ThnHGuV — BERRIO 2023 EDITION (@BerrioJuan) February 1, 2023

Mi novio me recomendó The Last Of Us porque "es una serie de zombies que no te hacen pensar en nada"

Acabo de ver el último capítulo y quedé pic.twitter.com/AdwSngULQy — Ema Gómez Miranda (@emanuelngm) January 31, 2023













