Las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por el Artemis 1

El administrador de la NASA, Bill Nelson, y otros responsables de la agencia espacial estadounidense se congratularon este miércoles, 16 de noviembre, por el éxito del lanzamiento de la misión Artemis 1, y aquí te mostramos las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por la nave.

"Nuevas vistas del planeta Tierra desde @NASA_Orion mientras #Artemis I viaja a la Luna. Orión lleva 9,5 horas de vuelo de prueba de 25,5 días", escribió en su cuenta de Twitter, la NASA.

Con esta misión se pretende poner a prueba las capacidades del poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y de la nave Orión antes de un viaje tripulado previsto en principio para 2024, el Centro Espacial Kennedy actualmente se encuentra en "estado HURCON III" (Condición de huracán).

