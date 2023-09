¿La cucaracha va incluida? Captan en video a insectos entre comida en venta en Starbucks

Las plagas, sin duda, son la peor pesadilla de las cafeterías, restaurantes y cualquier local de venta de comida y bebidas… y ni las sucursales de Starbucks son infalibles a las cucarachas.

Un video que se ha viralizado en redes sociales ha hecho que los usuarios cuestionen si realmente la cadena aplica las medidas de higiene adecuadas en sus sucursales y al momento de preparar los alimentos en venta.

La denuncia en la cuenta de TikTok del usuario @giovaniczares muestra el momento en que una cucaracha camina entre un par de croissants que se encuentran en el exhibidor de la tienda. Pero no es el único insecto, incluso se ve chimenes que se esconden entre los panes que lucen el letrero “recién horneado”.

Según la descripción del video que ya acumula más de 1123 comentarios, los hechos ocurrieron en la sucursal de Starbucks que se ubica en la Plaza Ubika Universidad, en el estado de Querétaro.

Tras enfocar a la cucaracha en el aparador principal, el usuario enfocó al trabajador en turno, quien se hallaba detrás de las cajas donde se toma la orden. Hasta el momento se desconoce si éste emitió algún comentario, dado que la publicación se cortó en ese momento.

¿Qué opinaron los usuarios sobre la denuncia de una cucaracha en Starbucks?

Tras la difusión del video, los usuarios de TikTok no dudaron en comentar el material: “En Starbucks las cucarachas sin gratis sólo por tiempo limitado”, “lo bueno es que esos no los venden, son de muestra… espero”, “Hasta en el mejor restaurante hay!!! Y no estoy justificando”.

Mientras que hubo quien afirmó que no es la primera vez que ve insectos en sucursales de Starbucks: “Síii yo he visto en varios Starbucks, moscas y demás bichos”, “así sea los alimentos de muestra, el punto es que tienen plaga”.

Comentarios sobre TikTok Starbucks

A través de Twitter, ahora conocido como “X”, los usuarios de redes sociales hicieron la denuncia ante la cuenta oficial de Starbucks. Allí recibieron la siguiente respuesta:

“Hola, @johnnybrdwtr

Agradecemos que nos hayas conectado para externarnos tu situación, te pedimos por favor nos compartas por DM tu correo electrónico, nombre, completo, número telefónico, sucursal y un poco más de tu experiencia para poder darte un mejor seguimiento".

Denuncia Starbucks

¿Qué dijo Starbucks sobre video viral que exhibe cucaracha en zona de comida?

EL UNIVERSAL consultó a Alsea, compañía dueña de Starbucks, sobre el incidente sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.





