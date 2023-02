La cajera de Oxxo lució una minifalda de cuero y se llevó todas las miradas

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Alex Silva dejó claro que pasó un fin de semana de festejo con sus amigas. Así fue que compartió varias fotografías con un look de noche, que sus seguidores no tardaron en elogiar. Las prendas que portó la cajera de Oxxo son de tendencia y se pueden ver en varios outfits de las celebrities más fashionistas.

Leer más: La tajante respuesta de la cajera de Oxxo a quienes la critican por su delgadez

El look de noche elegido por la trabajadora de la cadena de tiendas, estuvo compuesto por un top blanco con perlas incrustadas y dos tiras cruzadas y atadas en el cuello. La joven influencer complementó su outfit con guantes del mismo color, que le llegaron por encima del codo.



Leer más: La cajera de Oxxo demuestra por qué la debes seguir en TikTok

Pero la protagonista del outfit fue sin dudas la minifalda de cuero con cierre delantero. La prenda de Alex es un básico que sirve tanto para lograr outfits de noche como de día. En el primer caso, se le pueden agregar accesorios con brillos y zapatos de tacón. Para la segunda ocasión, se puede combinar con una blusa más holgada de un color más estridente y zapatillas deportivas.



Cabe mencionar que el look con la minifalda de cuero, también fue complementado por un pequeño bolso de mano blanco, con finas agarraderas doradas. También es importante resaltar que el tipo de top que portó la joven de 23 años, es una prenda de tendencia que usan las celebrities: estilo corset y acordonado.



“Amistades chidas”, fue uno de los epígrafes que escribió Silva, en una fotografía donde posa en el espejo pero de espalda junto a dos amigas. “Belleza de mujeres hermosas y lindas”, “Bellísima hermosísima”, “Se ven geniales. Hermosas. Muy lindas y bellas, de pies a cabeza”, “Que mujer tan guapa eres” y “Diosa”, fueron algunos elogios que le dejaron a la empleada más popular de Oxxo.