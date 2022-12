Kentucky Fried Chicken: Alex Montiel comparte imagen de pollo crudo

Alejandro Montiel, creador del personaje del "Escorpión Dorado", denunció que al comprar una hamburguesa en Kentucky Fried Chicken ésta contenía pollo crudo.

El influencer compartió fotografías del pollo que compró en la sucursal en el sur de la Ciudad de México. "KFC CHEDRAUI AJUSCO… pondré la foto de la primer mordida que di (y que gracias a Dios no tragué) y dejaré que ustedes definan este alimento".

Montiel, quien es conocido por ser "El Escorpión Dorado", recibió diversos comentarios de sus seguidores. "Termino medio pa (sic)", le comentó uno de ellos, a lo que Alex respondió "medio vivo".

Sin embargo, otros tuiteros le compartieron que sus malas experiencias con el pollo de Kentucky Fried Chicken (KFC). "La última vez que comí pollo de KFC me hizo daño. Entre dolor estomacal y náusea, la libré. Fue en el KFC de Génova (Zona Rosa). "Me prometí a mí mismo nunca más consumir sus productos. Qué bueno que no te comiste ese bodrio", "2 veces he comido ahí, las 2 me he enfermado, la segunda fue con muchos años de diferencia y creí que habían cambiado, pero no. Empiezo a creer que de verdad venden ratas", le comentaron.

Hasta el momento, KFC no ha respondido a Alex Montiel a lo comentado por el supuesto pollo crudo.

¿Quién es Alex Montiel?

Además de ser el comediante conocido como "El Escorpión Dorado", Alejandro es hermano de Gabriel Montiel, "Werevertumorro". Ambos son youtubers y creadores de contenido.

Alex Montiel ha sido reportero de Tv Azteca y Televisa, estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, aunque después viró su carrera para hacer comedia, mediante la cual ganó la primera emisión de "LOL", el programa que premia a los comediantes producido por Eugenio Derbez.

