Katy Perry guarda el silencio tras el extraño momento con su ojo; aprovecha para promover su show

Luego de que la cantante Katy Perry se volviera viral tras un video donde se le ve actuando de una forma extraña arriba de un escenario, la estadounidense decidió guardar el silencio de su ojo y publicó un mensaje en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Katy publicó una versión mucho más profesional del video que en días pasados circuló en redes sociales, y colocó encima la frase: “POV: Cuando ves que agregaron más fechas de (la gira) PLAY 2023”, haciendo referencia al hecho de que Katy acaba de ofrecer la última presentación de su residencia en Las Vegas, la cual tuvo un rotundo éxito.

Sin embargo, la cantante no dio las razones del incidente de su párpado, pero sí se refirió a lo sucedido con su característico sentido del humor y también bromeó acerca de las locas teorías que circularon al respecto. “¡Dando la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio es falso, a los que creen que los pájaros no son reales, a los que creen que el cielo no es azul, para que vengan a ver el truco de ojos de muñeca rota que hago en fiestas en Las Vegas el próximo año!”, escribió.

“La lista de canciones del programa es muy divertido. A través del carril de recuerdos que se remonta a 2008. ¡Una época en la que no estábamos congelados por la paranoia de nuestras propias cámaras de eco!”, añadió.

Asimismo, con un tono confuso, Katy Perry continuó escribiendo. “Mi concierto es una fiesta continua sobre cómo encontrar el amor incondicional y, extrañamente (para mí), nada político, diabls…”.

Finalmente, la cantante reiteró su invitación para su gira. “¡Espero poder cantar con ustedes en 2023! Y beberemos, esto va por mi cuenta, porque todos estamos encadenados al algoritmo. Ese es el problema real”.

aosr