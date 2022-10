La modelo Karely Ruiz, originaria de Monterrey, Nuevo León, contó que alguna vez fue discriminada en una institución educativa, por sus tatuajes, cuando intentó estudiar enfermería.

En entrevista con Roberto Martínez en el programa “Creativo” en Youtube, Karely aseguró que cuando estudiaba enfermería tenía buenas calificaciones, por eso decidió regresar a la Escuela de Enfermería OCA, pero cuando lo intentó fue rechazada por sus tatuajes.

"Iba a entrar a la escuela, pero por los tatuajes no me dejaron entrar… Me dijeron “quítatelos”, y dije no manches… Era la OCA enfermería, ahí estuve y quise volver a entrar y me dijeron “estás tatuada, así no puedes entrar”.

“Tengo buenas calificaciones, voy a estudiar no a que me vean los tatuajes”, les dije pero no me dejaron. Contó la modelo.

Lee también: Karely Ruiz: la extraña parte de su cuerpo que sus fans quieren ver en fotos

¿Cuánto gana Karely con su Only Fans?

Karely Ruiz en entrevista en el programa SNSerio habló de su trayectoria como una de las tres mujeres mejor pagadas en la plataforma de contenido exclusivo.

Ahí, reveló cuánto gana aproximadamente por subir fotografías a OnlyFans.

Durante los cuestionamientos, la modelo contó que cobra 16 dólares la suscripción y tiene 10 mil seguidores, por lo que estaría ganando 160 mil dólares, o bien, casi 3.2 millones de pesos mensuales. Sin embargo, cabe recordar que la plataforma les cobra a los creadores de contenido un porcentaje de sus ganancias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

cls