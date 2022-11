Kanye West regresa a Twitter, envía provocador mensaje a comunidad judía y le responden al estilo Taylor Swift

Días después de que se reestableció la cuenta de Twitter de Donald Trump, otro personaje controversial regresó a la red social que está bajo el mando de Elon Musk: Kanye West.

Con un mensaje irónico, el rapero y exesposo de Kim Kardashian publicó su regreso a la red social de la que había sido bloqueado el pasado 4 de noviembre.

“Probando, probando, viendo si mi Twitter está desbloqueado”, publicó Kanye West el pasado 20 de noviembre.

Horas después publicó “Shalom :)” en lo que la comunidad judía leyó como una provocación tras ser expulsado de la red social dos semanas atrás por hacer comentarios antisemitas.

El regreso de ‘Ye’ a Twitter provocó una serie de reacciones en los usuarios. Mientras que algunos reprocharon el hecho, otros se mostraron complacidos.

La cuenta oficial del estado de Israel, que es manejada por el equipo de diplomacia digital del Ministerio de Exteriores de Israel no se quedó callada ante la provocación del rapero.

La respuesta recordó el incómodo momento que le hizo vivir Kanye West a Taylor Swift luego de se publicó una conversación entre ambos que supuestamente fue grabada por Kim Kardashian. En aquel momento la cantante dio la popular respuesta:

“Nos gustaría mucho ser excluidos de esta narrativa”, publicó la cuenta oficial de Israel este lunes.



La respuesta que dio Swift se viralizó en torno al sencillo Famous, que Kanye West lanzó en 2016 y con el que pretendía provocar a varios artistas y en el que hacía referencia a que él la hizo famosa.

