Joven es criticada por usar citas de Tinder para ir a comer

Tinder revolucionó a las relaciones humanas cuando la aplicación desembarcó en el mercado. Con la intención de conocer gente, millones de personas han hecho “Match” con alguien para intentar vincularse. No todas las salidas terminaron bien pero hay varios casos de éxito.

Pero una historia que se relaciona con esta aplicación llegó a TikTok y despertó muchas críticas. Se trata de la historia de Dayana Araujo, una joven venezolana que se encontraba en Medellín y utilizó esta popular aplicación de citas para conocer hombres que la invitaran a comer.

Ella se encontraba en una situación delicada económicamente y recién se había separado de su pareja, en pleno embarazo y sin trabajo.

Lee también: ¿Tienes Tinder? Que no te dé pena, más del 50% de mexicanos recurren a las apps de citas

“Yo quería trabajar pero era muy difícil pero porque no tenía ni siquiera dinero para montarme en el metro e ir a pedir empleo y si caminaba en las calles ya se me notaba mi embarazo”, contó la joven en TikTok. “Me estaba pegando mucho mi embarazo y no me estaba alimentando bien. Descargamos Tinder solamente con el fin de conectarnos con la persona y nos dijeran qué queríamos hacer”, agregó.

El resultado de sus intenciones fueron 10 citas, a las que fue siempre con su amiga según contó en su video. Recuerda que su mejor cita fue con un cirujano de la India. El hombre se encontraba hospedándose en un hotel en Medellín y le pidió que fuera a su habitación para entregarle el dinero y luego ir a comer juntos.

Fueron a un restaurante y él ordenó alrededor de 10 platos y luego le entregó 230 dólares, una suma más que interesante para ella.

No todas las experiencias con Tinder fueron gratas. Hubo hombres tacaños con los que no volvió a verse y luego de varias citas decidió regresar a Venezuela.

Su historia despertó muchas críticas por su falta de sinceridad, dado que la joven sólo tenía interés en alimentarse y no en conocer realmente a las personas que la invitaban. Otros usuarios indicaron que si bien no compartían su estrategia de supervivencia, no juzgaban su actitud.

Lee también: ¡Ahora en TikTok! Peso Pluma hace viral trend con su canción más famosa



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef