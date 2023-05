Piloto explica por qué no se desplegaron las mascarillas durante incidente en vuelo de Corea del Sur

La mañana del 26 de mayo, un pasajero abrió una puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines cuando se disponía a aterrizar, indicó la compañía a la AFP, añadiendo que el vuelo aterrizó sin problemas pero que varias personas fueron hospitalizadas.

Casi 200 pasajeros viajaban en el Airbus A321-200 con destino del Aeropuerto Internacional de Daegu, a unos 240 km al sureste de Seúl, en un vuelo doméstico.

Cuando el avión estaba a unos 200 metros sobre el suelo, un pasajero que estaba sentado cerca de la salida de emergencia "abrió la puerta manualmente tocando la palanca", afirmó un representante de la compañía surcoreana.

Algunos pasajeros tuvieron problemas para respirar tras la inesperada apertura de la puerta, y algunos de ellos fueron trasladados al hospital después del aterrizaje, pero no hay lesiones graves, informó Asiana.

🇰🇷 | Un pasajero de un avión de Asiana Airlines abrió una puerta de salida de emergencia en pleno vuelo, antes de aterrizar en Corea del Sur. Doce pasajeros fueron hospitalizados con dificultades respiratorias.

¿Por qué no se desplegaron las mascarillas durante el incidente?

Por medio de Twitter, un piloto explicó el motivo por el cual no fue necesario que fueran desplegadas las mascarillas durante el incidente en el vuelo.

“El avión cuando va ascendiendo o descendiendo (como al parecer es el caso) la cabina se presuriza a un altitud, en ascenso o en descenso, para que pueda UD respirar, según las notas el avión iba a 200 metros, lo cual hace que exista prácticamente la misma presión fuera y dentro”.

Aunado a ello, explicó un ejemplo: “Ejemplo, abrirla a 30 mil pies es físicamente imposible con la fuerza de un humano, y aún si fuera así, la despresurización explosiva de la cabina haría que se arrancará en dos partes el avión, por eso puedo asegurarle que estaban muy cerca del terreno”.

En tanto, explicó que el avión seguramente estaba muy cerca del terreno, por ello, no fue necesario desplegar las mascarillas. “Otro dato para asegurar que estaban muy cerca del terreno (y solo con ver el vídeo) es que no están desplegadas las mascarillas de oxígeno (dependiendo el avión pero se despliegan aprox a 14 mil ft) si no sucede así los pilotos las despliegan TMB .. entonces si iban volando bajo”.

Finalmente, felicitó a los pasajeros por estar con las medidas de seguridad adecuadas. “Quiero resaltar que los pasajeros muy bien! El cinturón de seguridad abrochado y sin sacar su celular para grabar su experiencia, creo que cuando realmente uno teme por su vida se olvida del cel hehehe (excepto la persona que está grabando) pero bueno”.

Con información de AFP.



