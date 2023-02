Influencer visita el AIFA y comparte video con impresiones: "Se siente militar"

Gabo Salazar es un influencer que se volvió viral, luego de visitar el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y considerar que "se siente militar".

Por medio de Instagram, el creador de contenido dio su opinión sobre los costos y las instalaciones de la megaobra.

En la grabación, Gabo aseguró que se hizo 50 minutos por autopista desde Santa Fe hasta el AIFA; sin embargo, detalló que el costo en casetas fue de 206 pesos.

"En taxi son mil 200 desde Santa Fe; 700 desde el Centro Histórico", agregó.

De igual manera, comentó que el estacionamiento tiene un costo de 208 pesos por día con cargadores eléctricos. "Poca actividad para un aeropuerto median; equipo de seguridad bueno y eficiente"

Finalmente, subrayó que el aeropuerto está “bien construido, amplio y cómodo. Se siente militar".

Luisito Comunica ahorra más de 30 mil pesos por volar desde el AIFA

El influencer Luisito Comunica visitó el aeropuerto Felipe Ángeles donde quedó sorprendido con las instalaciones; sin embargo, lo que más le causó impacto fue que pudo ahorrar 30 mil pesos en un viaje.

"Encontré un ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y cómo compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional (AICM), por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos; estos mismos vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando algo así como 7 mil pesos", señaló Lusito.

Comparan tiempo de traslado de CDMX al AIFA

Por medio de Twitter, la cuenta @GobiernoMX compartió un video donde muestra la distancia y el tiempo en distintas ubicaciones, así como también las diferentes rutas para trasladarse a Felipe Ángeles.

Por su parte, en la grabación se muestra la distancia y el tiempo en otros países como Estados Unidos, París, Japón, entre otros.

París (Francia)

Aeropuerto: Charles de Gaulle.

Distancia: 23.7 km.

Tiempo: 1 hora 5 minutos.

Washington (Estados Unidos)

Aeropuerto: Baltimore-Washington.

Distancia: 53.7 km.

Tiempo: 1 hora 5 minutos.

Narita (Japón)

Aeropuerto: Narita Kokusai.

Distancia: 69 km.

Tiempo: 1 hora 30 minutos.

Londres (Reino Unido)

Aeropuerto: Gatwick

Distancia: 44.4 km.

Tiempo: 1 hora 31 minutos.

