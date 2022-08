Identifica nueve “red flags” para evitar ser víctima de los “montadeudas” 

Ante la operación de los “montadeudas” que otorgan préstamos mediante aplicaciones, para después extorsionar y amenazar, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el pasado 4 de agosto que hay 350 carpetas de investigación abiertas en distintas Fiscalías, “de manera muy relevante en la Ciudad de México”.

“Se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas”, dijo Mejía Berdeja en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Indicó el subsecretario de Seguridad que autoridades como la Fiscalía capitalina y la Procuraduría Fiscal de la Federación ya están en vías de judicializar casos porque se han detectado las redes de vínculos de los defraudadores y extorsionadores.

El subsecretario de Seguridad describió que los “montadeudas” ofertan en aplicaciones supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito “y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas y a partir de este mecanismo fraudulento, estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos por servicios generados”.

Lee también: Andrea fue por ropa al Centro de la CDMX, le sembraron droga, la manosearon y jamás fue presentada ante un juez

Mejía Berdeja añadió que también hay amenazas de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos, “incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas” y hasta decir que habrá violencia física.

Lanzan nueve “red flags” ante operación de “montadeudas”

Para evitar que las personas sean víctimas de los “montadeudas”, la aplicación Baubap compartió nueve “red flags”.



Refirió que los “montadeudas”, “son personas u organizaciones que se aprovechan y hacen mal uso de los datos que las personas les han proporcionado y abusan del acceso que el usuario les ha dado en su móvil, ofrecen un préstamo y después, a través de amenazas y extorsión, piden cobros mucho más altos de lo acordado”.



1.- Si nunca has escuchado de la empresa o si al buscar su nombre no aparece nada de información, huye. Una empresa bien establecida tiene una huella en Internet, hay información, noticias, existe claridad sobre su nombre, dirección, entre otras.



2.- Nunca deposites dinero por adelantado para poder recibir un crédito, es una práctica fraudulenta, si es una empresa confiable va a tener la capacidad de evaluar el riesgo sin un adelanto, si identificas esta práctica desinstala inmediatamente la app.



3.- Si alguna app te pide proporcionar una cuenta destino para el depósito del préstamo antes de presentar una oferta en donde puedas ver el monto, el plazo y la tasa de interés, estás en peligro, ya que los “montadeudas” utilizan esta técnica para cambiar la oferta de crédito a su conveniencia y después cobrar con prácticas de extorsión. No des esa información hasta que tengas una oferta formal con toda la información, si no la tienes, aléjate y desinstala.



4.-Busca varias opciones, verás que puedes identificar aplicaciones que tienen nombres o interfaces muy parecidas entre ellas (gráficos, colores, íconos o figuras similares), checa sus domicilios y correos, si son los mismos, o los datos de contacto son idénticos o muy similares, son parte de un gran grupo de estafas. Si los datos de contacto son de correos gratuitos (Gmail, Hotmail, Yahoo), corre inmediatamente.



5.- Ten cuidado con aquellas aplicaciones que tengan una cantidad muy grande de descargas y pocas opiniones y reviews. Pon atención a las quejas recurrentes y también da tiempo a leer las reseñas que realmente profundizan en la calidad y funcionamiento de las aplicaciones.

Lee también: Un seguro de vida por 3 mdp, el presunto móvil del asesinato de directivo de Universidad La Salle



6.- No dudes en investigar un poco sobre las aplicaciones de tu interés, lee artículos, reviews y comentarios en páginas web y redes sociales que te ayuden a entender cómo opera la app en cuestión y qué tan segura es. Si no encuentras información disponible es probable que estas empresas estén buscando pasar desapercibidas porque realizan prácticas nocivas de negocio.

Busca en internet y encontrarás que cualquier negocio puede tener un par de quejas, pero si esto es recurrente o hay testimonios constantes o alarmantes, ten cuidado. También puedes buscar reportes de autoridades como Condusef y Policía Cibernética.



7.- Si la app pide que la califiques antes de darte cualquier servicio, ¡huye de ahí! Esto es un indicador de una empresa poco seria y que solo busca mejorar su presencia en reputación para atraer más víctimas. Haz una revisión a profundidad sobre qué pueden y qué no hacer con la información que extraen de tu dispositivo, la información debería estar encriptada y no debería ser accesible ni siquiera para la empresa que te pide la información.



8.- Faltas de ortografía, palabras o frases raras, pueden delatar descripciones copiadas y pegadas en un traductor. Muchas de estas aplicaciones son operadas en el extranjero, por lo que cualquier indicio de uso de palabras fuera de contexto en su descripción o URL, como nombres de competidores, tiendas departamentales o palabras sin sentido, es un signo de probable estafa.



9.- Usurpan la identidad de una empresa formal: Esta es una de las que presenta un mayor reto, ya que un grupo criminal podría usar ilegalmente el nombre de una empresa formal y con ello estafar a la gente. A veces cambian un poco el nombre pero copian el logo, y crean una nueva app. Lo importante es que busques directamente en la app store el nombre de la app que quieres y que el dueño de la app sea la empresa que dice ser.



Para evitar y erradicar estas malas prácticas, Baubap también indicó que actualmente existe información para su detección y algunos medios para denunciarlos, como:



-Acudir con el centro de apoyo de la App Store, Play Store o Facebook que son los enlaces regulares que utilizan estas entidades para operar.

-Contactar a la policía cibernética ([email protected] o al teléfono 5242 5100 ext. 5086), que sirve para sentar un precedente por un “mal uso de datos”.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr