Ibai Llanos, streamer de la plataforma Twitch estuvo de visita en México para asistir a la premiación de los Premios Esland 2023, donde fue galardonado como el mejor Streamer y en su viaje al país compartió momentos con el youtuber mexicano "El Escorpión Dorado".

El influencer español se paseó por la Ciudad de México y grabó en "Escorpión al volante"; ahora compartió cómo fue su experiencia, en la que aseguró que había sido "una de las peores experiencias que he tenido en mi vida".

Ibai explica en un video en su canal de YouTube que su idea era grabar un blog yendo al supermercado y probar comida, pero al final optó por grabar con el influencer mexicano.

Lee también TikTok: Hombre rompe con su pareja en pleno vuelo y ella explota de ira

"Al final no me dio tiempo a grabar el blog porque me fui en el coche del Escorpión Dorado, que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, porque acabé completamente mareado".

El streamer señaló que la forma de conducir y toda la situación del personaje enmascarado era "surrealista" y le llamó la atención que la policía les pedía autógrafos y los grababa, que incluso les pedían saludos para sus familiares.

"Fue algo surrealista, venía un coche de policía y me estaba grabando un TikTok y me decía 'Ibai un saludo para mi hijo'. Yo digo yo no entiendo nada".

"Me metieron un coche blindado con seis tíos con máscara y no les conocía de nada. (...) Cuando salí del hotel y vi que 700 personas vinieron al coche a rodearlo, dije, vale. Este tío controla, o sea, porque la gente del hotel enloqueció.

Lee también ¿Me pagan doble si trabajo este 6 de febrero?

También pidió a sus seguidores que investigaran más sobre el mexicano en redes sociales.



¿Quién es el Escorpión Dorado en la vida real?

El youtuber comparte en su canal “Peluche en el Estuche” entrevistas a distintas personalidades de interés público, desde celebridades, influencers hasta políticos, sobre todo aquellos que son presidenciables.

Entre los episodios más recientes de “Al Volante” que han causado mayor revuelo están Consuelo Duval y Adrián Uribe, Michelle Rodríguez, Karely Ruiz, “El Vitor”, así como el empresario Ricardo Salinas.

Recientemente, compartió la entrevista que le realizó a la jefa de Gobierno de ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En la actualidad, El Escorpión Dorado tiene 9.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube “Peluche en el Estuche”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

om