“House of the Dragon”: ¿Por qué el hijo menor de Lord Corlys Velaryon puede ser jinete de Bruma?

El pasado 4 de septiembre se estrenó en la plataforma de straming HBO Max, el tercer capitulo de “House of the Dragon” y los fanáticos fueron testigos de varios momentos memorables de esa historia. Una de esos sucesos, fue ver a Leanor Velaryon montando de un dragón en la batalla final del episodio.

Hay que recordar que los Velaryon se destacaron por el talento en altamar, y no fueron reconocidos precisamente como jinetes de dragones. Es por ello que esto causó varias sensaciones entre los espectadores ver al hijo menor de Lord Coryls Velaryon como jinete de Bruma, el dragón.



Laenor Velaryon. Fuente: Captura de HBO.

¿Porqué Laenor Velaryon puede montar de un dragón en la serie de “House of the Dragon”?

Como se menciona anteriormente, en el tercer capítulo de esta increíble serie, Laenor Velaryon dejó boquiabierto a más de uno, por su espectacular participación en la Guerra de los Peldaños de Piedra. Y la neta razón por la que este personaje puede montar dragones es porque heredó el talento de su madre, la princesa Rhaenys Targaryen.

Si bien ella, fue una de las candidatas del rey Jaehaerys I para ser la sucesora en el Trono de Hierro, pero esto no puedo llevarse a cabo, ya que Viserys I fue el elegido para ser gobernante. Por otro lado, el hogar de Targaryen se caracterizó por criar y entrenar dragones para las batallas.

Quienes no han tenido la oportunidad de ver esta serie, lo pueden hacer mediante HBO Max. “House of the Dragon” se traduce al español “La casa del dragón” y ya se encuentra disponible en esa plataforma. La emisión de la misma es a nivel internacional y hasta el momento ha generado buenas reseñas. ¿Qué estas esperando para ver una de las mejores producciones de HBO?