¡Hay tiro! El nuevo Medio Metro reta al original a una pelea por conservar el nombre del personaje

La disputa por determinar quién es el Medio Metro real continúa entre José Eduardo Rodríguez y Jonathan Uriel Espinal. Los bailarines protagonizaron un nuevo escándalo en redes sociales y hasta se propusieron enfrentarse en una pelea a puño limpio.

La historia del personaje de Medio Metro se popularizó con José Eduardo, quien ganó reconocimiento en internet por sus colaboraciones junto a Sonido Pirata. Sin embargo, tras separarse y seguir la fama por sí mismo, la agrupación le buscó su reemplazo.

A partir de ese momento, Jonathan Uriel comenzó a presentarse como el nuevo Medio Metro y se ganó el cariño de los fans del sonidero. Poco a poco, el bailarín se apropió de los pasos de cumbia y comenzó a participar en programas televisivos, como “Venga la alegría”.

Lo anterior desató la furia de José Eduardo, quien decidió registrar los derechos de autor del personaje para que nadie más pudiera suplantar su identidad.



Foto: Facebook Medio metro oficial

¿Por qué se pelearon los dos "Medio Metro" en Twitter?

Una vez más, los influencers desataron una pelea en Twitter. Todo comenzó porque José Eduardo se refirió a su contrincante y Lizbeth Rodríguez como “El cara de pug y la cara de caballo”. Pero aclaró que el apodo no vino de él, sino de sus propios seguidores.

Y es que Jonathan Uriel y la youtuber tuvieron un encuentro que desató dudas sobre una posible colaboración. A través de Instagram, el nuevo Medio Metro compartió una foto con Rodríguez.



Foto: Instagram @medio_metro_original

“Ya me están revisando el celular, aguas amiguitos”, escribió la estrella de Sonido Pirata en referencia a la sección que dio a conocer a Badabum, donde descubren infidelidades mediante mensajes de texto.



No obstante, el Medio Metro original no se reservó sus comentarios en su perfil de Twitter. Pero no contaba con que su reemplazo le haría una propuesta para limar las asperezas y definir de una vez por todas quién es el original.

“Un Tiro por el nombre”, le respondió Jonathan Uriel y colgó un video de un hombre lanzando patadas karatecas y golpes.



Un Tiro por el nombre. pic.twitter.com/2CUJTvigJi — Medio metro nuevo (@GHOST_191_) March 8, 2023

El encontronazo entre los bailarines desató burlas en internet. Y es que no es la primera vez que Jonathan Uriel reta a su contrincante.

"Pobrecito el baby shark, su mánager lo trata mal… Yo pienso que el mánager es el que le dice que diga cosas malas”, “Aviéntate el pasito de Judas”, son algunos de los recados que le ha dejado José Eduardo.

