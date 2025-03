Gustavo Macalpin lanza contundente mensaje sobre Fernández Noroña; esto dijo

En los últimos días, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido objeto de intensas críticas en redes sociales debido a dos situaciones que generaron gran revuelo.

La primera de ellas se refiere a un video en el que expresa su desacuerdo con las versiones que señalan la posible incineración clandestina de víctimas de la delincuencia organizada en el rancho Izaguirre, en Jalisco.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en diversas plataformas digitales, el legislador de Morena cuestionó la veracidad de dicha información, argumentando que la temperatura necesaria para incinerar cuerpos alcanza los mil grados centígrados, lo cual consideró improbable sin contar con pruebas contundentes.

Dios mío. Esto es atroz. El presidente del Senado de México, Fernández Noroña, niega los campos de exterminio en Teuchitlán y echa la culpa a los medios.



“Hay 200 zapatos, sí sí, pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas”.



CRUELDAD. pic.twitter.com/TAxblwucjx — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 17, 2025

La segunda controversia en la que se vio involucrado surgió cuando se difundió una fotografía de él viajando en primera clase en un vuelo de Air France, durante una gira de trabajo por Europa. Este incidente generó una avalancha de comentarios en las redes sociales, donde varios usuarios expresaron su desaprobación hacia su estilo de vida.

En qué momento Fernández Noroña paso de negarse a pagar el IVA de un Boig, a pagar SUPER PRIMERA CLASE?

🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/q8Qvf10f0Q — La Abuela García®™ (@rthur013) March 19, 2025

Gustavo Macalpin lanza contundente mensaje sobre Fernández Noroña

A estas críticas se sumó el conductor Gustavo Macalpin, quien también se destacó en redes sociales al emitir un mensaje contundente contra Noroña.

En un clip difundido en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Macalpin se cuestionó sobre los logros del presidente del Senado durante su "tiempo en el gobierno", sugiriendo que la única razón por la que es conocido es por sus constantes escándalos mediáticos.

“Cuando estaba el Covid no se quería poner el cubrebocas, que porque era una mordaza (...) o que me dicen de aquella ocasión cuando Noroña no quiso pagar 50 centavos por un jugo, porque no quería pagar el IVA”, dijo.

El mayor logro de NOROÑA. pic.twitter.com/OwzXRxOWfB — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) March 23, 2025

También destacó que muchas personas recuerdan a Noroña más por una fotografía en la que aparece sin camiseta que por alguna propuesta política significativa. A su juicio, el legislador se ha destacado más por sus actitudes provocadoras que por sus logros legislativos.

“Gerardo Fernández Noroña es un porro, es un agitador. No le podemos pedir la de trabajar, porque la de trabajar no se la sabe”, finalizó.

Como era de esperarse, esta grabación se volvió viral, donde usuarios se sumaron a la crítica, señalando que Fernández Noroña nunca ha tenido un verdadero impacto en la política mexicana y ha vivido de las arcas públicas. No obstante, también hubo quienes defendieron al legislador, mencionando su denuncia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, lo que según ellos demuestra un compromiso con la justicia que supera el de muchos otros políticos del país.

Asimismo dejaron comentarios como:

“Estoy de acuerdo con que actualmente el señor es despreciable, pero decir que nunca ha trabajado o invisibilizar su trabajo es como decir que nunca hubo un juicio en contra de Garcia Luna por ejemplo”

“También se hizo famoso por que le decía a GARCÍA LUNA EN SU CARA QUE ERA UN ASESINO ESO TAMBIÉN LO PODÍAS INCLUIR brother”

