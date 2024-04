Fofo Márquez: La vez que Yeri Mua acusó al influencer por adulterar bebidas de mujeres; pedía que lo denunciaran

El pasado miércoles 10 de abril, se dio a conocer la vinculación a proceso de Rodolfo “N”, también conocido como “Fofo” Márquez, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Esto ocurrió luego de que agrediera a una mujer de 52 años en un estacionamiento y causara disturbios en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Tras esto, en redes sociales, los usuarios se han dedicado a investigar diversos aspectos relacionados con el influencer, desde sus relaciones familiares y románticas hasta sus estudios y las controversias en las que se ha visto envuelto, incluyendo un altercado con “La Bratz Jarocha”, Yeri Mua.

La vez que Yeri Mua acusó al influencer por adulterar bebidas de mujeres

Al inicio de 2023, la veracruzana arremetió contra Rodolfo por una parodia que hizo sobre su separación de su entonces novio, Naim Darrechi, insinuando que era falsa.

Al ver el video, Yeri no se quedó en silencio, por lo que durante un envivo, le respondió que "era un hombre resentido" porque ella había rechazado tener relaciones con él.

“Es un tipo ardido que no me la pudo met*r y por eso anda haciendo sus videitos y que soporte, ni con todos sus millones se lo quieren coger, ni Karely ni yo, ni ninguna otra, por eso anda echándole cosas en las bebidas a otras”, expresó en ese entonces la creadora de contenido.

Además, mencionó que Márquez solía adulterar las bebidas de las mujeres con las que salía, por lo que en ese momento, con un tono ligeramente molesto, hizo un llamado a sus víctimas para que lo denunciaran.

“Me has contestado todo lo que te he dicho, ¿Por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te la has pasado echandole cosas a sus bebidas? Nadie se quiere acostar contigo y le tienes que echar cosas a sus bebidas para ver si así jalan y ni así, pinche puerco asqueroso y creeme que espero todos los días a que te descubran, a que alguna de ellas se atreva a denunciarte”, recalcó.

