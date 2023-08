Fan de Lana Del Rey denunciará a Ocesa tras caída masiva en Foro Sol: "Tengo que estar con muletas y collarín"

Luego de que se registrara una caída masiva en el concierto de la cantante Lana Del Rey el pasado 15 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México, Lesly Galicia, una joven que asistió al evento, junto con su hermana y su novia, contó su experiencia del inusual accidente.

“Apenas iban 30 minutos y de repente sentimos como una onda de aire nos empujó [...] fue en un abrir y cerrar de ojos, yo ya estaba en el piso, me habían aplastado varias personas. Mi hermana y Ximena me empezaron a ayudar y me arrastraron hasta la valla, porque no se presentó ninguna autoridad”, contó Lesly Galicia en entrevista con EL UNIVERSAL.

La joven relató que no se percató dónde surgió el accidente, pues han mencionado varias versiones. "Hay tantas versiones que hay que ya no sabes cual creer, nos han dicho que fue por una pelea, que fue porque una persona estaba gateando y la quisieron sacar, pero se nos hace algo extraño porque a mí me decían que solo había sido de mi lado, del acceso G, pero no, fue también del lado de los palcos, entonces creo que sí está extraña esta situación”.

“Nos molesta porque no hubo una respuesta clara de lo que sucedió”, añadió.

Por favor ayúdenme a difundir este video, esto paso en General A y nadie hizo ni supo nada.

Ahorita mi novia está en el hospital siendo valorada, le cayeron 10 personas encima.@lopezdoriga @ticketelhamster @EstefaniaVeloz @LDRCRAVE @LDRHoneymoonIG @robgrantdotcom pic.twitter.com/FAF7OCGAIf — Ximena Mayen ☄️ (@ximee_mayen) August 16, 2023

Joven exhibe deficiencias en servicio médico del Foro Sol

Asimismo, detalló las deficiencias en el servicio médico del Foro Sol. "Sí recibimos ayuda médica, pero tuvieron que ir a buscar la ayuda, no tenían muchas sillas de ruedas y como estaban trasladando a varias personas me dijeron que esperara a la silla. Solo me vendaron la rodilla, no me checaron nada más. Había un solo doctor”.

En tanto, señaló que la cantante estadounidense sé percató del accidente. “Supongo que sí se dio cuenta Lana Del Rey [...] fácilmente dejó de cantar como 30 segundos, como que se quedó paralizada, pero no paró el concierto, no hizo nada”.

Por su parte, reveló cómo se encuentran su novia y su hermana, quienes también vivieron la caída masiva. "Ximena se encuentra bien, adolorida por la espalda y las rodillas, mi hermana tuvo una crisis nerviosa por su síndrome de asperger, porque también no supieron atenderla, no tenían el medicamento o la capacitación para cambiar a alguien. A mí me diagnosticaron una contusión en la cadera izquierda y en la rodilla izquierda y una contractura en el cuello, por eso he estado usando collarín”.

Foto: Lesly Galicia

“Me mandaron reposo de dos semanas. Tengo que estar con muletas hasta que pueda apoyar el pie”, agregó.

La joven lamentó la falta de ayuda por parte de la Profeco. "Hablé a Profeco y me rechazaron el apoyo, porque me dijeron que si Lana Del Rey o el Foro Sol no hubiera llevado a cabo el concierto ellos entrarían, pero no había algo que yo pudiera reclamar ante la Profeco [...] Yo esperaba una respuesta favorable, pero no sucedió”, lamentó.

Foto: Lesly Galicia

Presentarán denuncia contra OCESA

Por su parte, Ximena Mayen, novia de Lesly, espera pronto presentar la denuncia a la Fiscalía de la Ciudad de México, con ayuda de evidencias. “Lo que estamos planeando es hacer una tarjeta informativa, con eso vamos a meter todas la evidencias, entrevistas, retweets de los medios que nos han ayudado a difundir la información. Si tenemos planeado meter la demanda, solo que ahorita Lesly ahorita no puede moverse de la cama, tendríamos que esperar o dependiendo de que nos diga la abogada”.

Finalmente, Lesly aclaró que, hasta el momento, OCESA no se ha contactado con ella. “No se ha contactado conmigo. Yo pedí hablar con los encargados de seguridad y me comentaron que desgraciadamente no podían hacer nada, que solo podían ofrecerme el servicio médico”.

“Hemos estado posteándole a OCESA sus publicaciones de lo que ha pasado y pidiéndole alguna explicación, pero sigue sin haber nada”, concluyó.







