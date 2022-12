Exponen a influencer por estafadora; así engañaba a sus ‘amigas’ con boletos para conciertos

Varios han sido los influencers que se han hecho famosos por estafar con boletos de conciertos a compradores que movidos por la emoción de ver a su artista favorito caen en sus mentiras y les roban sus boletos.

Así le sucedió a un grupo de chicas que denunció a una influencer conocida como Ángel M Banda, quien las engañó para intentar quitarles sus boletos y además revenderlos. Incluso algunas de ellas eran sus ‘amigas’.

En Twitter se hicieron virales un par de hilos que denuncian a Angel M Banda. Por lo menos tres chicas estuvieron a punto de ser estafadas por esta influencer con unos boletos para el concierto de Harry Styles.

Últimamente en México han habido MUCHOS conciertos icónicos y con ellos siempre llega la Banda (Literalmente) a estafar gente que con esfuerzo trabajan por mucho tiempo para ver a sus artistas favoritos, en esta ocasión les traigo hilo de la estafadora de Ángel M Banda… pic.twitter.com/8eVDmaUwzb — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) December 5, 2022

La primera de ellas, con usuario @GlodeJo07 en Twitter contó sobre las víctimas de Ángel M Banda, a quien acusó de aprovecharse de sus seguidores e intentar robarle el dinero.

“Esta señorita ya había sido señalada por estafar con boletos falsos o revender varias veces el mismo boleto anteriormente, pero la polémica estalló de nuevo cuando sus mismas amigas fueron estafadas por ellas para ver a Harry Styles”.

No sólo para el concierto de Harry en el Foro Sol, Ángel M Banda intentó estafar a una de las víctimas para el concierto de Louis Tomlinson.

¿Cómo me estafó Angel M Banda?... Abro hilo de como me estafaron, intentaron venderme 2 boletos que no estaban a la venta y me "indemnizaron" con 1 boleto que terminó siendo de alguien mas... — SAGE (@Sage_Kyo) December 4, 2022

Entre las afectadas está Gloria Alfa y Omega, quien comenzó con la denuncia y adjuntos fotos de conversaciones de Whatsapp y audios para demostrar cómo fue la estafa por los boletos de los conciertos.

Mientras que otra de las víctimas, quien se identificó en Twitter como Aimé | Gave Louis TTD Lyrics, contó que la influencer intentó robarle sus boletos.

“No puedo creer que me hicieras esto, se suponía que eras mi amiga, creí que me estabas consolando no que me estabas robando mis boletos Ángel", lamento.

A esta polémica se suma a la de la influencer Cigarros de Miel quien fue exhibida en redes sociales por revender boletos del Corona Capital.

