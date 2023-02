Exhiben a hombre infiel por andar con varias de la oficina; "a tu esposa le llegarán fotos"

Ante el Día de San Valentín del próximo 14 de febrero, en redes sociales se difundió una imagen donde se muestra a un hombre siendo exhibido por ser infiel, al andar con varias mujeres de su oficina.

Por medio de Twitter, el usuario @EnMexicoMagico compartió la épica imagen donde se observa un cartel colocado en un puente con un mensaje hacia el hombre que presuntamente infiel.

"Carlos Tinajero, ¿este 14 de febrero con quién la vas a pasar? ¿Con quién vas a cog... en tu oficina, otra vez con Gabriela Cedillo o conmigo?”, se lee en el cartel.

Ante ello, usuarios de la red social aprovecharon para reaccionar al hecho:

"Pido encarecidamente dar seguimiento a esta noticia", "El todas mías", ¿Qué habrá hecho Carlos en pandemia y home office?", "La que hizo la manta, tiene una mente diabólicamente genial", "Estas en problemas, Carlos", son algunos comentarios de internautas.

Mensaje oculto en cartel

Por su parte, otros usuarios aseguraron que en el cartel hay un mensaje oculto, pues al juntar las letras de color rojo se puede leer un nuevo texto. Esa manta tiene un mensaje oculto dice: "Carlos Tinajero cog... con Gabriela Cedillo p...".

¿Por qué las personas son infieles?

Es importante aclarar que la infidelidad se entiende como el abuso o al mal uso de la confianza que nos dio la otra persona. Por lo que alguien es infiel desde el momento en el que está coqueteando con otra persona a través de mensajes, es decir, no es necesario que exista una interacción física.

Esto es porque desde el momento que alguien decide estar en una relación de cualquier tipo; ya existe un compromiso emocional.

Aunque no existe como tal un motivo real o específico para ser infiel, pues cada persona es diferente, sí se pueden identificar cuatro razones principales:

1. Insatisfacción en la relación

Esto ocurre cuando nos damos cuenta que no es lo mismo el noviazgo que un matrimonio, porque ya no es lo mismo convivir a diario con esa persona y te vas dando cuenta de cosas que no te parecen o ya no te gustan tanto o también de cosas que ya no disfrutas hacer con tu pareja.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe un matrimonio perfecto y que todo se puede hablar para conocerse y aceptarse.

2. El sentimiento de rechazo o de abandono

Esto se da principalmente por la cuestión de los tiempos, es decir, cuando uno de los dos miembros tiene horarios de trabajo muy extensos y no le brinda la atención que la otra persona pide.

También ocurre en los matrimonios cuando el esposo siente que los hijos le robaron atención, o porque el hecho de tener hijos implica una mayor responsabilidad incluyendo los gastos.

Entonces, lo que se ocupaba en un viaje en pareja ahora se ocupa en los hijos, y así, distintos factores.

3. Cuando la persona no cubre tus necesidades

Esto puede estar relacionado con el punto anterior, pero les pasa a las personas que tienen expectativas muy altas de su pareja y al no tener lo que buscan en cuanto a estándares de belleza, económicos o de otro tipo; puede que lo busquen en otra persona.

4. Heridas de la infancia

Existe un estudio de la Universidad de Florida que sugiere que la persona que es infiel es por una especie de apego inseguro, esto ocurre cuando las relaciones que tuvieron en la infancia influyen en la forma en cómo se relacionan en una edad adulta.

Asimismo, tienden a llenar vacíos o quieren jugar un papel como de “salvador” porque pretenden ser la salvación en la vida de otra persona.

aosr