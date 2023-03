En febrero del presente año se dio a conocer el caso de una mujer que dormía en las oficinas de Twitter para mostrar fidelidad a Elon Musk para que no la despidieran, no obstante, las cosas no resultaron como ella esperaba.

En su cuenta de Twitter, Esther Crawford, quien dedicó más de dos años de su vida, según Business Insider, como ejecutiva en dicha compañía; posteó una foto de ella aparentemente durmiendo.

“Cuando su equipo se esfuerza las 24 horas del día para cumplir con los plazos, a veces usted #DuermeDondeTrabaja”, publicó.

Lee también: Auge de solicitudes de magos y tiradas de Tarot durante la crisis



When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Sin embargo, Crawford, fue parte de la mitad de empleados que el magnate despidió como parte de su plan para ahorrar dinero, según la BBC, la red social despidió a aproximadamente el 50% de los siete mil 500 empleados.

Al respecto, Musk tuiteó: “Con respecto a la reducción de la fuerza laboral de Twitter, desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares por día. A todos los que salieron se les ofrecieron 3 meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente”.



Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022