Estudiante de Guanajuato denuncia la peor graduación de su vida y se viraliza en redes

Una usuaria de redes sociales denunció haber tenido la peor graduación de su vida, debido a la mala organización por parte de la planeadora del evento en Celaya, Guanajuato.

Por medio de un hilo de Twitter, la usuaria @rivasalexia_ acusó a la organizadora de su graduación tras quedar mal el mismo día de la celebración.

"Desde enero de este año contratamos a Alicia Torrez Eventos, cabe mencionar que yo liquidé 21 boletos de $700 pesos desde el 7 de febrero de este mismo año", explicó.

De igual manera, comentó que, desde un principio, "nuestra organizadora nos había comentado cuáles eran las cosas que incluían nuestra fiesta como el DJ, invitaciones y pases, menú 3 tiempos, servicios, decoración y menú trasnochado".

Aunado a ello, la joven narró que pasó meses preguntado sobre el acomodo de las mesas del salón; sin embargo, no recibió respuesta; no obstante, la organizadora le dio largas con las invitaciones.

Por su parte, detalló que la graduación sería el día 10 de diciembre. "Martes 29 de noviembre pregunté nuevamente si podíamos elegir mesa y no se me dio respuesta".

Hasta noviembre nunca nos había llamado para absolutamente nada hasta que le preguntamos y nosotros preguntamos que día hasta que quedamos ir el siguiente jueves. Martes 29 de noviembre pregunté nuevamente si podíamos elegir mesa y no se me dió respuesta :)



Así, tras días de espera, finalmente la planeadora le proporcionó el mapa de las mesas para que la joven pudiera elegir. "Jueves 1 de diciembre elegimos mesa al fin, para esto, las invitaciones y pases seguían sin estar listas y nos dijo que vería si mañana estaban listas. Domingo 4 pregunto otra vez y no me responde nuevamente. Lunes 5 de diciembre mis amigas preguntan lo mismo… sin respuesta", agregó.

En tanto, los días siguientes siguieron siendo eternos, pues la usuaria aseguró que "sólo leía nuestros mensajes". "Martes 6 de diciembre y seguimos sin respuesta. Miércoles 7 e igual, sólo leía nuestros mensajes hasta la tarde nos contestó que le habían entregado algo mal hecho y que jueves 8 podríamos pasar por las invitaciones".

Cabe mencionar que la joven estudiante reveló que "en esa misma semana se nos compartió un audio donde se nos tacha de 'pederos', donde 'nos vale madre' y que 'contestábamos cada dos días' lo cual era una total mentira, al contrario, ella nos contestaba cada dos días".



Finalmente, el día de la graduación llegó; sin embargo, aún faltaba mucho por montar. "Yo llegue 8:39 pm y no estaba listo nada aún. Estábamos todos en la entrada parados. Mi amiga le preguntó que donde estaba ella y comentó 'estoy enferma, mi equipo está listo'”.

8:22 pm y seguía sin estar listo obviamente y sólo comentó que la recepción era 8:30. Yo llegue 8:39 pm y no estaba listo nada aún. Estábamos todos en la entrada parados. Mi amiga le preguntó que donde estaba ella y comentó “estoy enferma, mi equipo está listo”. pic.twitter.com/5P5GARQ1RC



A lo largo del evento, la joven narró las irregularidades que pudieron ser notorias en el salón, como la mesa de servicios, las copas sucias, el brindis con "Pepsi", la crema de elote que parecía agua y las mesas mal acomodadas, pues, mencionó, "una amiga mía no tenía mesas para sus invitados, que literal estaban parados".

9:45 hicimos el brindis con PEPSI y las copas sucias, su personal estaba igual de confundido que nosotros, no tenían idea de nada, estaban espantados. pic.twitter.com/tSmjpn6z3a



Finalmente, la usuaria aclaró: "Esto lo hago con la intención de que nadie vuelva a caer en el fraude de sus eventos, que nadie sienta la desilusión y vergüenza como yo con mis invitados, las medidas correspondientes ya se llevaron a cabo y se está resolviendo gratamente".

La usuaria compartió otro tuit donde informó que personas de las Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habían ido al domicilio de la organizadora, esto, luego de que "las medidas correspondientes ya se llevaron a cabo".

Ella había puesto que “no se escondía”, mandó a otra persona a decirle a las personas de PROFECO que no se iba a presentar hasta que no existiera un citatorio, ahora que está avanzado el caso, DESMANTELÓ el lugar de su trabajo, aquí es donde me pregunto por qué?

— (@rivasalexia_) December 22, 2022