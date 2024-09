Esto es lo que comen los leones, según biólogo

Los leones, conocidos como los reyes de la selva, son depredadores poderosos que dominan la cadena alimenticia en su hábitat natural. Su dieta se compone casi exclusivamente de carne y su capacidad para cazar grandes presas es fundamental para su supervivencia. Pero, ¿qué comen exactamente estos felinos majestuosos?

Los leones son depredadores carnívoros. Fuente: Freepik.

Los leones al ser depredadores sociales que cazan en grupo, suelen optar por presas grandes, como cebras, antílopes, búfalos y gacelas. Este comportamiento según Nick A. Romero H., Biólogo y educador ambiental, les permite maximizar su eficiencia y asegurar la alimentación de toda la manada. Las hembras son las principales cazadoras del grupo, acechan a sus presas en silencio y luego atacan en manada para aumentar sus posibilidades de éxito.

Las leonas, una vez que derriban a su objetivo, comparten la comida con el resto de la manada, aunque los machos suelen comer primero, seguidos por las hembras y los cachorros. Sin embargo, cuando los leones cazan de forma individual, su tasa de éxito disminuye en el 17% de los intentos, mientras que aquellos que cazan en manadas logran un 30% de éxito.

La dieta principal de los leones se basa en animales grandes, que pueden variar dependiendo de su ubicación. En las sabanas africanas, por ejemplo, suelen cazar antílopes, cebras, búfalos y jirafas. Cuando las presas grandes escasean, buscan animales más pequeños como liebres, aves o incluso peces, si es necesario.

Aunque son cazadores eficientes, los leones también son oportunistas y no desaprovechan la oportunidad de robar las presas cazadas por otros animales. Además, no dudan en alimentarse de carroña cuando la caza no ha sido exitosa. En esos casos, recurren a restos de animales muertos dejados por hienas, leopardos u otros depredadores.

¿Cuánto come un león al día?

Un león adulto puede consumir entre 5 y 7 kilos de carne al día, pero su capacidad de alimentación es mucho mayor cuando tienen una presa grande. De hecho, pueden llegar a ingerir hasta 30 kilos de carne en una sola comida, lo que les permite resistir varios días sin necesidad de cazar nuevamente.

La caza no solo les asegura la comida, sino que también fortalece la cohesión de la manada. Los leones dependen en gran medida del trabajo en equipo para garantizar el éxito en la caza, y su habilidad para adaptarse a diferentes tipos de presas les ha permitido sobrevivir en diversos ecosistemas.

Sin embargo, la disminución de las poblaciones de sus presas naturales debido a la actividad humana y la pérdida de hábitat ha puesto en peligro la supervivencia de los leones en la naturaleza. La conservación de sus hábitats y la protección de las especies que cazan son fundamentales para garantizar que estos majestuosos depredadores continúen dominando las sabanas y selvas del mundo.

Los leones, ya sea en la naturaleza o en cautiverio, dependen de una dieta rica en carne para mantenerse saludables. Su habilidad para cazar y adaptarse a diferentes entornos los ha convertido en uno de los felinos más icónicos del planeta.