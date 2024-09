En los últimos años, los podcasts han ganado popularidad como una de las formas más accesibles y convenientes de consumir contenido. Desde el entretenimiento hasta la educación, hay un podcast para cada interés, y los temas sobre bienestar y felicidad no son la excepción.

Con tantas opciones disponibles, es fácil sentirse abrumado al intentar encontrar los mejores programas para escuchar, especialmente en un tema tan amplio como la felicidad. Por eso, acá te presentamos tres podcasts destacados que abordan este tema, y que todos deberíamos escuchar para inspirarnos a vivir de manera más plena.

How to Build a Happy Life de Arthur Brooks

Arthur Brooks, el gurú de la felicidad de la Universidad de Harvard, es uno de los mayores expertos en la ciencia de la felicidad aplicada a las ciencias sociales. Su podcast, How to Build a Happy Life, se difunde a través de la revista The Atlantic y semanalmente ofrece conversaciones profundas sobre el anhelo humano de felicidad. Brooks explora investigaciones recientes y comparte ideas prácticas para aplicar en la vida diaria o en el ámbito empresarial. Este podcast es una referencia obligada si buscas estar al día sobre las últimas investigaciones científicas en torno a la felicidad humana.

The Mel Robbins Podcast

Mel Robbins, presentadora americana y autora de éxito, ofrece en su podcast conversaciones con algunos de los mejores expertos en psicología y neurociencia del mundo. En The Mel Robbins Podcast, su objetivo es acercar la ciencia a las personas comunes, desglosando herramientas respaldadas por la investigación para mejorar nuestras vidas. Algunos de sus últimos episodios tratan temas como cómo motivarse cuando no hay ganas o lecciones de vida que pueden cambiar nuestra perspectiva para siempre. Mel Robbins busca empoderar a su audiencia, ofreciendo contenido práctico y accesible.

El podcast de Marian Rojas Estapé

La psiquiatra Marian Rojas Estapé utiliza su podcast para ayudarnos a comprender aspectos fundamentales que afectan nuestra salud física y mental cada día. Con su enfoque en la neurociencia y el bienestar emocional, ofrece consejos prácticos para vivir con más armonía. Desde el funcionamiento del sistema reticular hasta el impacto del cortisol en nuestras vidas, Rojas Estapé nos guía a través de conceptos complejos de una manera clara y comprensible, brindándonos herramientas para mejorar nuestra calidad de vida.

Estos tres podcasts ofrecen enfoques únicos y basados en la ciencia para comprender y alcanzar la felicidad. En un mundo que a menudo parece estar lleno de estrés y distracciones, tomarse el tiempo para escuchar estos programas puede ser el primer paso hacia una vida más equilibrada y satisfactoria.