“Están comenzando a enviar mensajes de audio”; Epigmenio Ibarra asegura que hackearon su WhatsApp

La cuenta de WhatsApp del periodista Epigmenio Ibarra habría sido hackeada y a través de ella se estarían enviando notas de voz engañosas a sus contactos, según publicó él mismo esta tarde en Twitter.

Estos mensajes de audio consistirían en "tonos" con los que los presuntos hackers estarían buscando adueñarse de otras cuentas, afirmó Ibarra, quien también pidió a sus conocidos que "por favor no los abran".

"Quienes hackearon mi Whatsapp estan comenzando a enviar, a mis contactos, mensajes de audio. Son solo tonos y me imagino que buscan pescar con ellos otras cuentas. Por favor no los abran", escribió.



— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 12, 2022