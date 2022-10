Esta es la perturbadora película que fue critica por Donald Trump y que arrasa en Netflix

No es novedad que dentro del catálogo de Netflix existen diversas producciones que han marcado historia, y han causado grandes emociones entre los usuarios. Sin embargo, la película que te recomendamos a continuación, te sacará de tu zona de confort y te hará plantearte varias situaciones sociales, políticas que seguramente nunca te las habías cuestionado.

La cinta de la que hablamos es “La cacería” y ha llamado la atención dentro del catálogo del servicio de streaming, debido a que se ha posicionado dentro del listado que nombra a las 10 películas más vistas en el territorio mexicano, y en este caso, este filme lanzado en el 2020 ocupa el puesto número tres. Se trata de una producción de horror y suspenso que fue dirigida por Craig Zobel y escrita por Nick Cuse.



Está película es tendencia en Netflix. Fuente: Twitter: @ShowmundialShow

La película que generó disputa en Estados Unidos y esto dijo Donald Trump

La historia que cuenta esta producción es la de un grupo de alta posición económica que decide emprender un atroz juego en secreto de manera anual, como el título de la película lo indica, esto tiene que ver con la cacería humana de un grupo de personas de clase económica más baja que ellos, especialmente trabajadores.

El mismo Donald Trump aseguró que esta producción se realizó para generar caos y el director del filme Craig Zobel indicó luego de estos dichos que : "“Ha sido una locura, no diría que me siento perseguido por haber hecho esta película, pero he aprendido que no merece la pena dirigir nada si no te arriesgas”.

Causó polémica en Estados Unidos porque es una sátira contra la división política entre clases sociales, al mismo tiempo que es un fiel reflejo de la fiebre que existe por el mundo de las armas en Estados Unidos. Cabe destacar que el estreno de esta película era en septiembre de 2020, pero sucedieron varios acontecimientos que hicieron que el film sea pospuesto. Sin embargo, gracias a los tiroteos masivos que ocurrieron en Texas y Ohio, el film fue censurado.

Han pasado dos años desde aquella difícil situación de seguridad en una de las naciones más importantes del mundo y a pesar de que este evento no tuvo mayor impacto en nuestro país, ahora está dando de qué hablar y actualmente ocupa uno de los puestos más importantes dentro del gigante rojo.