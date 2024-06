Esta es la mejor forma de gestionar tus emociones al quedarte calvo, según la psicología

La calvicie es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y puede tener un impacto significativo en la autoestima y el bienestar emocional. Aceptar este cambio físico puede ser un desafío, pero el licenciado en Psicología Javier Romero, ofrece herramientas y estrategias para gestionar las emociones que surgen al quedarse calvo.

Conceptos básicos de cómo abordar la calvicie. Fuente: Freepik.

Quedarse calvo no es ni bueno ni malo. No demuestra nada sobre la persona, no está relacionado con problemas de salud y no genera problemas ni ventajas intrínsecas. La calvicie en sí es un acontecimiento objetivo, pero las respuestas a este fenómeno varían ampliamente, ya que cada persona genera una respuesta única e individual. Las respuestas más comunes incluyen:

Luchar para evitar perder el pelo:

Algunas personas deciden combatir la calvicie porque consideran que ser calvo es algo negativo. Esta conclusión puede basarse en diversas razones, como:

La creencia de que perderán atractivo .

. El temor a parecer más viejos .

. Un fuerte apego a su cabello.

Aceptar la calvicie y lucirla con orgullo:

Otro grupo de personas, ante la caída del cabello, decide aceptarla y lucirla con orgullo. Consideran que:

Ser calvo es atractivo .

. Les hace parecer más inteligentes y respetables.

y respetables. Acentúa su virilidad.

Negar la realidad y tratar de disimularla:

Algunas personas optan por disimular la falta de cabello con peinados creativos, peluquines o productos que oculten la calvicie. Aunque no les gusta quedarse calvos, no quieren someterse a tratamientos invasivos.

Estos ejemplos muestran que la reacción ante la calvicie no depende tanto de lo sucedido, sino de las creencias, principios y valores previos de cada persona. Por eso, ante una misma situación, algunas personas pueden experimentar ansiedad y deprimirse, mientras otras no.

La terapia psicológica es una de las formas más efectivas de gestionar las emociones negativas asociadas con la calvicie. Un terapeuta puede ayudar a identificar pensamientos negativos y reemplazarlos por otros más constructivos.

Gestionar las emociones al quedarse calvo puede ser desafiante, pero es completamente posible con las herramientas adecuadas. La aceptación, el cuidado personal, el apoyo profesional y la reestructuración cognitiva son estrategias efectivas para enfrentar este cambio.

La clave está en encontrar la estrategia que mejor se ajuste a los valores y necesidades individuales para mantener el bienestar emocional y recordar que la calvicie no define a una persona.