Esta es la cantidad diaria de cápsulas de omega-3 que puedes ingerir

El cuerpo humano necesita de ciertos elementos que permiten dotar al organismo de una salud plena. Dichas sustancias resultan fundamentales para asegurar un funcionamiento óptimo.

Hay que decir que estamos hablando de componentes, como por ejemplo pueden llegar a serlo las vitaminas, los nutrientes o los minerales, que traen aparejado ciertos beneficios, que de no consumirlos pueden desencadenar efectos adversos o inesperados que incluso pongan en riesgo el bienestar del individuo.

Entre dichas sustancias, resulta importantísimo resaltar también el papel de los ácidos grasos, elementos que pueden ser consumidos a partir de algunos alimentos, o ciertos suplementos de consumo directo, como es el caso puntual del famoso omega-3.

Omega-3. Fuente: Pixabay

De implementarlo en una dieta habitual, la salud puede tener beneficios como la protección de los órganos humanos, o la estimulación de sus capacidades. Su uso se puede dar de diversas formas, entre lo que se suele recomendar la ingesta de alimentos ricos en esta sustancia, como por ejemplo, el pescado, o también algunos suplementos puntuales que ofrecen este aporte a partir de píldoras.

Hay que puntualizar que estas sustancias deben ser consumidas de forma controlada, ya que de lo contrario se pueden llegar a producir los efectos secundarios mencionados previamente.

Omega-3 para la salud. Fuente: Pixabay

De acuerdo con estudios otorgados por The New England Journal of Medicine, el consumo desmedido de omega-3 en algunos casos puede generar efectos inesperados como por ejemplo cálculos renales o dificultades intestinales.

Estas son las cantidades de omega-3 que se recomienda consumir

Según el National Institutes of Health, con el fin de evitar estos daños puntuales, el consumo de omega-3 debe ser consumido teniendo en cuenta la edad de las personas:

Recién nacidos - 0,5 gramos

1 a 3 años - 0,7 gramos

4 a 8 años - 0,9 gramos

9 a 13 años - 1,2 gramos

Adolescentes y hombres adultos - 1,6 gramos

Adolescentes y mujeres adultas - 1,1 gramos

Mujeres embarazadas - 1,4 gramos

Mujeres que amamantan - 1,3 gramos

Alimentos con Omega 3. Fuente: Freepik

En conclusión, la cantidad que se aporta de esta sustancia a partir del consumo directo de píldoras es de un total de entre 6 a 8 pastillas como máximo, ya que en caso de ingerir una cantidad mayor se pueden presentar estos efectos adversos previamente mencionados.





