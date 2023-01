Esposa de repartidor revela en TikTok que comen gratis: "Siempre le cancelan pedidos"

Una usuaria de redes sociales aseguró ser la esposa de un repartidor de DiDi; sin embargo, reveló que casi siempre le cancelan pedidos, por lo que comen gratis.

Por medio de TikTok, la usuaria @denncii compartió el video donde se ve distintos alimentos que supuestamente le cancelan al repartidor.

Dentro de los platillos se encuentra: comida china, sushi, KFC y hasta un pastel de chocolate.

"Mi marido trabaja en DiDi y casi siempre le cancelan comida y nos la tragamos", se lee en el video.



Hasta el momento, el video cuenta con 2.3 millones de reproducciones, más de 198 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social criticando el hecho:

"A mi me pasó que me cancelo el DiDi", "A veces son mañosos los repartidores", "¿Le cancelan? ¿O ellos mismos Cancelan? Porque a mi me la cancelaron y cuando pago con tarjeta siempre hacen lo mismo ellos la cancelan", "Yo también quiero vivir ese sueño", son algunas reacciones de internautas.

Joven cuenta cómo se libró de un intento de asalto

Una joven, fue víctima de ello y lo contó a través de TikTok. En el video, que ya fue visto por más de 100 mil personas, explica que una coca de 600 ml la salvó de un intento de asalto en su negocio.

Según relata, ella se encontraba en su negocio de comida esperando la llegada de algunos clientes, sin embargo, un hombre se acercó con un palo en la mano y le exigió que diera sus cosas.

Lo que se le hizo extraño a la joven es que el sujeto también le pidió un vaso de agua, por lo que se le ocurrió ofrecerle uno de los refrescos que se encontraban en el refrigerador de su negocio.

Posteriormente, el asaltante lo aceptó y acto seguido se marchó del lugar.



