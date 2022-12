Escritora cuenta que solo 2 personas asistieron a presentación de su novela; Stephen King y otros autores se solidarizan

Las redes te dan sorpresas. La escritora estadounidense de novelas juveniles Chelsea Banning se volvió viral luego de que el domingo compartiera en su cuenta de Twitter que se sentía “avergonzada” porque solo dos personas habían concurrido a la presentación de su primera novela, Of Crowns and Legends (lanzada en agosto por el sello Temenos Productions). “Solo 2 personas vinieron a mi firma ayer, así que estaba bastante desanimada por eso. Especialmente porque 37 personas respondieron que vendrían al evento. Algo molesta, sinceramente, y un poco avergonzada”, escribió el domingo desde su cuenta @chelseabwrites.

Only 2 people came to my author signing yesterday, so I was pretty bummed about it. Especially as 37 people responded "going" to the event. Kind of upset, honestly, and a little embarrassed. — Chelsea Banning Author (@chelseabwrites) December 4, 2022

De inmediato, su tuit comenzó a recibir respuestas afectuosas y alentadoras de lectores y escritores, algunos muy destacados, como Margaret Atwood, Stephen King y Neil Gaiman. En 280 caracteres, varios autores compartieron sus propias experiencias -algunas hilarantes- en presentaciones y firmas de libros propios.

Omg omg omg omg omg omg omg omg pic.twitter.com/fJockvkuYX — Chelsea Banning Author (@chelseabwrites) December 5, 2022

“Terry Pratchett y yo hicimos una firma en Manhattan para Good Omens a la que no fue nadie -escribió Gaiman-. Así que estás dos arriba de nosotros”. Stephen King contó su experiencia: “En mi primera firma de SALEM’S LOT [El misterio de Salem Lot’s], tuve un solo cliente. Un niño gordo que dijo: ‘Oye amigo, ¿sabes dónde hay algunos libros nazis?’”. Y Margaret Atwood le dio la bienvenida al grupo de los escritores que alguna vez pasaron por presentaciones sin público. “Únete al club. Hice una firma a la que no vino nadie, excepto un tipo que quería comprar una cinta adhesiva y pensó que yo era la encargada. :)”, escribió la autora de El cuento de la criada.

“Solo necesitaba desahogarme un poco donde pensé que mucha gente no lo vería y no aparecería como una desagradecida -dijo Banning a In The Know-. Mi Twitter suele ser bastante silencioso”. El episodio evidencia la empatía que puede existir entre escritores (al menos, entre escritores norteamericanos) y la importancia que cada vez más tienen las redes sociales en el posicionamiento de los autores debutantes o con trayectoria. Banning ahora sigue el ejemplo de los “grandes” y recomienda la lectura de libros de otros escritores noveles como ella.

Another indie writer friend of mine just published her first book! https://t.co/IuRDDT9WBS — Chelsea Banning Author (@chelseabwrites) December 5, 2022

“Una vez más me doy cuenta de lo increíble que es la comunidad de escritores”, escribió. “#BookTwitter is THE BEST!”, le respondió con una frase que no necesita traducción al español el escritor e ilustrador LGBT James Mayhew.

“Hice una lectura de un libro donde solo apareció el primo de mi esposo”, tuiteó la surcoreana-estadounidense Min Jin Lee, cuya novela Pachinko fue finalista de los Premios Nacionales en 2017 y que luego fue adaptada al formato de serie en Apple TV. “Una persona. Nunca olvidaré esa lectura”. “Una vez estaba firmando libros y a una mujer se le ocurrió que firmara una novela de John Grisham. Cuando le dije que no la había escrito yo, ¡me preguntó si estaba firmando libros o no! Así que lo firmé con amor de parte mía y de John Grisham”, agregó la periodista y autora de best sellers Sheila O’Flanagan. “No puedes superar mi récord -la consoló Robin Hobb, otro de los escritores favoritos de Banning-. Una persona apareció en una firma una vez. Tuvimos una conversación encantadora y fuimos a tomar un café”.

¿En qué otro lado que no sea en Twitter vas a encontrar a Stephen King, Neil Gaiman y Margaret Atwood consolándote? Dale, vayan a Mastodonhttps://t.co/9KrPEScIO6 — Diego Rottman (@diegorottman) December 7, 2022

“Primera lectura, primer libro, una librería en Milwaukee. Tal vez había 15 personas. Hago mi lectura, respondo algunas preguntas -contó el presentador de NPR, Peter Sagal-. “Entonces, el muy amable empleado de la librería dice: ‘El libro de Peter está disponible para su compra en la caja’. El tipo sentado al frente grita: ‘Bueno, ¿y cuánto cuesta?’”.

Desde que compartió su frustrante experiencia en redes, el libro de Banning alcanzó el primer puesto en la sección Arthurian Fantasy de la plataforma Amazon, y sus seguidores en Twitter han aumentado de “manera exponencial” (como se decía en 2020 por razones más sombrías). La joven autora se ha convertido en un modelo para los escritores debutantes.

“¡Gracias a todos los que respondieron con ánimo y apoyo! Trataré de responder a todos”, tuiteó Banning pocas horas después. Por ahora su tuit tiene más de tres mil respuestas. ¿Ha nacido una estrella de las letras estadounidenses?

