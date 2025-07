Escorpión Dorado: la vez que Alex Montiel grabó infidelidad en Coyoacán; usuarios reviven momento y lo critican

La reciente polémica que colocó a Alex Montiel, mejor conocido como el 'Escorpión Dorado' en el ojo mediático parece estar lejos de enfriarse, ya que diversos usuarios en foros de internet siguen reviviendo algunos de los momentos bochornosos del influencer.

Las burlas y las críticas continúan envolviendo al creador de contenido luego de que la conductora regiomontana, Fabiola Martínez revelara detalles íntimos de la relación extramarital que mantenía con Montiel, además de exponer mensajes, grabaciones de voz, fotografías y hasta prendas de ropa que demostraban la infidelidad del youtuber.

Alex Montiel graba infidelidad en Coyoacán, usuarios reviven momento

A través de la plataforma de 'X', varios usuarios han revelado videos de momentos vergonzosos y mensajes incongruentes que el influencer compartía con sus seguidores en el pasado y que no concuerdan con el comportamiento del mexicano.

Alex Montiel y Fabiola Martínez. / Foto: Tomada de Instagram.

Lee también: Escorpión Dorado: Trolean a Alex Montiel tras revelarse audios dedicados a Fabiola Martínez; "cosa hermosa"

Tal es el caso de un clip donde Alex Montiel explica la vez que fue testigo de una infidelidad en las calles de Coyoacán. El creador de contenido había salido a grabar algunos videos y saludar a sus seguidores, cuando un hombre lo detuvo para hacerle una petición un tanto peculiar.

"Oye, atrás me grabaste con una persona, no es mi esposa, es otra persona", le explicó el hombre a Montiel. Además, este hombre le pidió al creador de contenido que eliminara el video, ya que podría meterse en problemas con su pareja.

"Me alcanzó en una esquina para pedirme así casi de rodillas que le hiciera el paro", explicó Montiel. Además, el creador de contenido añadió: "De tonto salió a una plaza pública a ponerle el cuerno a su morra. Si no quiere que se entere pues hazlo en otra parte... o no lo hagas", declaró como si de una cátedra se tratase.

🚨 Ojalá el escorpión @ESCORPIONGOLDEN dorado hubiera escuchado este podcast del escorpión dorado del pasado.

😔

Otra historia sería

😭😭#RT #TioTendencias #Viral #Chespirito pic.twitter.com/vS1mBBOEbd — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 18, 2025

Lee también: Alex Montiel reaparece tras la polémica con Fabiola Martínez; “vamos a volar más alto”

El momento se volvió viral rápidamente en redes sociales, pues el mensaje que compartió en dicho video no concuerda con el comportamiento del influencer. Algunos usuarios incluso bromearon diciendo que "Andy Byron debió haber escuchado sus recomendaciones".

Finalmente, Montiel ha pedido a los medios de comunicación en numerosas ocasiones que no continúen alimentando los rumores ya que no quiere que sus hijos se vean involucrados en el escándalo mediático.

También te interesará:

Captan dormida a empleada del Metro de CDMX en horario laboral; "estas conductas no son acordes", responde el STC

Youtubers "Heyitspriscila" y "Pelón" anuncian embarazo; “fuimos bendecidos tras varias luchas”

Nuevo video revela reacción de Chris Martin, vocalista de Coldplay, al exhibir infidelidad de Andy Byron; así fue el momento

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs