“Es una leyenda”: hombre trasforma su bicicleta con una rueda partida en dos y se hace viral

Hay personas en el mundo que tienen un ingenio que sobrepasa las expectativas y pueden decir que realizaron importantes inventos que hoy en día utilizamos para la vida diaria. No obstante, hay muchos otros que transforman creaciones ya existentes y sorprenden por la originalidad con la que lo hacen. Este fue el caso del ingeniero Sergeii Gordieiev, quien construyó una bicicleta de una manera que nunca vimos: está compuesta por una rueda y con las dos mitades de otra.

Se trata de un influencer experimentado que habitualmente muestra sus trucos y creaciones a sus más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Youtube. En cada oportunidad, sus videos acumulan millones de reproducciones y un sinfín de usuarios se deslumbran por la forma que lleva a cabo sus ideas: realizó desde una máquina de gaseosas hecha completamente de cartón, hasta el cuchillo más grande del mundo. Lo imposible, lo hace real.

En esta ocasión, su nombre se hizo eco en las redes sociales luego de que se viralizara en Twitter el video que compartió en su canal The Q. Allí presentó un medio de transporte especial y diferente, propulsado por la fuerza del propio conductor. Le incorporó varias particularidades: la parte trasera tiene una rueda partida en dos.

Entre los materiales para su creación, Gordieiev relató que utilizó tubos y remaches, los cuales tienen la función de hacer girar las dos mitades de la rueda, tal y como si fuera una sola. “¿Te subirías?”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por el lado de Twitter, los usuarios realizaron cientos de críticas en relación con la creación de Sergeii y la mayoría hizo foco en que no era necesario hacer esa transformación ya que la bicicleta ya cumple con su función. “Creadores construyendo soluciones web3 para problemas que no existen”, expresó el influencer Sheel Mohnot junto al fragmento del clip.

En base a su opinión, se generó un debate. “La gente dijo lo mismo sobre Alan Turin y Albert Einstein. El hecho de que carezcan de la comprensión y el razonamiento necesarios para comprender que se trata de nada más y nada menos que de un invento súper original, carece de sentido”, escribió una usuaria.

“¿Qué pasa con la obsesión de la industria ciclista por hacer bicicletas más grandes? No hay necesidad de estas monstruosidades en una ciudad”, comentó otra persona.

Entre las opiniones, un usuario enumeró los pro y los contra de la creación que realizó Sergeii: “Utiliza más materiales en su estructura (y por lo tanto pesa más), tiene piezas que son difíciles de reemplazar y requiere más espacio de almacenamiento. La única ventaja que puedo ver es que es menos probable que sea robada”. Asimismo, también surgieron los interrogantes: “Ok, ¿cuál es la ventaja de hacer esto o es solo una cosa peculiar que es diferente?”, manifestó un joven.

En cuanto a su canal de YouTube, el joven recibió críticas positivas y las personas lo felicitaron por todo el trabajo que hizo: “Verdaderamente es una leyenda. Me quito el sombrero”, “Genial proyecto, me doy cuenta que hay gente con capacidades inimaginables”, “Gracias por esto, no paro de ver el video”, son algunos de los comentarios al respecto.

