En broma sobre Sonora Grill, Herly se entera que un restaurante la "mandó a esconder"

La influencer y tiktoker, Herly RG, bromeó con el suceso que paralizó a las redes sociales, tras el supuesto caso de discriminación en el Sonora Grill Prime de Masaryk; sin embargo, dijo que una presunta hostess del restaurante Mochomos le confesó que "a ella le habían mandado esconderme" en una sucursal .

Por medio de Twitter, la influencer manifestó su asombro, ante dicha revelación de una supuesta hostess de la cadena restaurantera.

"Ayer hice un video de broma del 'restaurante de Polanco' y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mí en uno por mi color de cabello extravagante y me quedé así, ALV", escribió Herly en la red social.

Cabe mencionar que, en el video, hay una respuesta de una supuesta hostess. "Bebé, yo trabajaba de hostess en Mochomos y te recibí el día de tu cumpleaños, me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió", reveló la usuaria Jess Quintero.

"Muchas veces era por el color de cabello, cuando van chicas muy 'destapadas' tambien nos piden esconderlas", agregó.

Bromea con video en TikTok

A través de su cuenta de TikTok, la influencer bromeó sobre el tema de racismo que supuestamente hacen en las sucursales del Sonora Grill en la Ciudad de México.

En el video, con más de 200 mil reproducciones, se oberva a Herly triste porque la sentaron en la zona "Mousset" por no ser güera.

"Cuando llegas a un restaurante de Polanco y te sientan en la zona "MOUSSET" porque no eres güera", se lee en el video.



