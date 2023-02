"El físico no lo es todo", Bellakath reveló que su paso por la UNAM la impulsó a entrar a un reality

Bellakath, la cantautora de “Gatita” contó, entre otras cosas, cómo inició en la música y en la televisión gracias a las habilidades que adquirió en su etapa universitaria.

Cabe resaltar que Katherine Huerta, como realmente se llama, terminó la carrera de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.

En una entrevista con el influencer Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito” en su podcast Rayos X, comentó que su paso por la UNAM le abrió las puertas para entrar al reality de “Enamorándonos”.

“Aprendí artes circenses y quedé en el programa por saber mover el hula”

Describió que para ingresar al programa era necesario hacer un casting en el que además del físico, evaluaban las habilidades de las jóvenes.

“Pensé que una chica que era Miss Cuernavaca iba a ganar porque yo en ese entonces todavía no estaba operada, pero tuve el 60 por ciento de los votos por hacer hula hula”

¿El físico no lo es todo?

Cuando Rayito le preguntó cuántas cirugías tenía, ella se limitó a decir que varias, no obstante, ha aprendido con el tiempo que la apariencia física no lo es todo al momento de triunfar, sino que también importa el carisma.

Destacó que ella quiere que sus seguidores la acepten por quién es e incluso se sintió apoyada cuando se quitó sus implantes de senos y le hicieron comentarios positivos.

“Yo me deprimí, mis blusas ya no se veían igual, pero mis seguidores me comentaron cosas positivas. El físico no lo es todo, es importante para algunas cosas como para estar en la tele, pero no es indispensable”

Asimismo, aconsejó a las personas que se quieren dedicar a la música a seguir sus sueños con constancia y disciplina, pero también dijo que es importante tener estudios y prepararse para tener un plan B.



Sus inicios en la música

En la entrevista confesó que desde su adolescencia le gustaba el raeggetón y aunque nunca se proyectó a futuro siendo famosa; compuso sus primeras canciones para uso personal.

“Quería saber cómo sería una canción con mi voz, pero le gustó a la gente y empezó a pedir más temas, así fue como poco a poco me di a conocer y el público me aceptó”

Dijo que lanzará un nuevo disco y aunque no dio muchos detalles, pudo describir que tendrá colaboraciones con artistas internacionales.



