La Marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer ha convocado en las calles a personas de todas las edades con un único propósito: concientizar sobre la violencia de género, desapariciones de mujeres y feminicidios en México.

La movilización que tuvo como puntos de partida el Monumento a la Revolución, la Estela de Luz, el Frontón México, la Glorieta del Metro Insurgentes, la Glorieta de las Mujeres que luchan, así como la Glorieta de Insurgentes, tiene como destino el Zócalo de Ciudad de México.

Llaman la atención dos adolescentes que utilizaron sus patinetas para protestar durante este Día Internacional de la Mujer. Las adolescentes se plantaron sobre la calle frente a la Torre del Caballito, donde policías mantenían un cerco de seguridad para resguardar las movilizaciones que avanzan sobre Paseo de la Reforma.

Lee también 8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer y cuáles son los puntos de concentración?

Foto: Francisco Javier

El mensaje de las menores skaters es contundente: “12 años sobreviviendo, no viviendo” y “para que mañana mi mamá no tenga miedo de que me vaya a patinar y no regrese”.

Las adolescentes llamadas Mari y Sara conformaron en un mini contingente de chicas patinadoras para participar en la marcha de este 8 de marzo de 2023. Comentaron al EL UNIVERSAL que demandan seguridad para practicar el skateboarding.

Este minicontingente se suma a las miles de mujeres que salieron a las calles este miércoles para participar en las convocatorias de distintas colectivas y sociedad civil.

#8M2023 | "12 años sobreviviendo, no viviendo" y "para que mañana mi mamá no tenga miedo de que vaya a patinar y no regrese", jóvenes skates comparten consignas en tablas de patinar en #Marcha8M Video: Francisco Rodríguez pic.twitter.com/SlHoCoMfYA — El Universal (@El_Universal_Mx) March 8, 2023

- Con información de Francisco José



¿Por qué las mujeres visten de morado en la marcha del 8M?

Durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer la mayoría de las participantes viste en color morado o verde, colores por excelencia asociados a la lucha feminista.

El color morado busca ser una reivindicación de la igualdad de derecho sin importar el género, aunque no es claro en qué momento se convirtió en el emblema de la lucha de mujeres.

Mientras que el verde se ha convertido en el color de la lucha por el derecho al aborto, cuyas peticiones versan sobre la posibilidad de un acceso libre y seguro para garantizar la seguridad y la vida.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

sal