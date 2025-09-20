Eclipse Solar: ¿a qué hora será su punto máximo? Entérate aquí

Una vez más, el cielo brindará un espectáculo digno de admirar, ya que este 21 de septiembre llega el Eclipse Solar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados del 2025.

Aunque no se oscurecerá el día por completo, este fenómeno, en el que la Luna se coloca entre nuestro planeta y el Sol, tapando solo una parte de su luz, promete ser un momento especial para quienes disfrutan de mirar hacia arriba y maravillarse con los caprichos del universo.

Con sus juegos de sombras y luces, los eclipses siempre despiertan curiosidad y asombro. Ya sea que lo observes con filtros especiales, en compañía de amigos o simplemente sigas la transmisión en línea, este fenómeno es una oportunidad perfecta para recordar lo pequeños que somos frente al cosmos y lo grandioso que puede ser detenerse, por unos minutos, a contemplar el cielo.

Este Eclipse Solar de septiembre es uno de los eventos astronómicos más esperados del 2025. Foto: NASA

¿A qué hora será el punto máximo del Eclipse Solar parcial de septiembre de 2025?

De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía-, el Eclipse Solar comenzará a partir de las 17:29 GMT (11:29, hora de México) y finalizará a las 21:53 GMT (15:53, hora de México).

Esto quiere decir que su duración total será de aproximadamente 264 minutos; sin embargo, esta cifra puede variar dependiendo de la parte de la Tierra desde donde se observe.

El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 19:41 GMT (13:41, en horario de México), momento en el que la Luna cubrirá cerca del 80% del disco solar, según información del portal citado.

En su punto máximo la Luna cubrirá cerca del 80% del disco solar. Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL

¿Podrá verse desde México este Eclipse?

Desafortunadamente, la NASA ha informado que este Eclipse Solar parcial no será visible desde México, ni desde ningún país del continente americano.

Este evento podrá apreciarse con claridad en Australia, Nueva Zelanda, la Antártida y vastas extensiones del los océanos Pacífico y Atlántico.

