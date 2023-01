La épica respuesta de un restaurante a una reseña negativa por salir de vacaciones en Navidad

Durante estos días de fiestas es normal que varios restaurantes y locales cierren para que su personal también pueda disfrutar de estas fechas con sus familiares. Sin embargo, mediante Twitter se dio a conocer que una mujer no estuvo tan contenta con la decisión de que un restaurante que quería visitar cerrara.

La cuenta @soycamarero compartió la reseña negativa de una comensal a un restaurante que cerro unas semanas por las vacaciones de navidad. En su comentario, la mujer identificada como Amparo, comentó que fue una decepción llegar al lugar y que no estuviera abierto.

“Hemos venido desde Castellón y habíamos pensado en cenar en este sitio adrede y para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones, cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados”, comentó.

El propietario del lugar se vio bastante molestó con este comentario y le respondió: “Es el comentario más desafortunado que he leído en los siete años que llevamos abierto al público. En vez de alegrarte por una plantilla de un negocio de hostelería que puede disfrutar de vacaciones en Navidad, te sientes decepcionada, te lo haces mirar de verdad”, comenzó diciendo.

Me duelen las manos de aplaudir al propietario

Espero que los reyes magos traigan empatía a esta clase de clientes. pic.twitter.com/lGewgTst89 — Soy Camarero (@soycamarero) January 2, 2023

Asimismo, agregó: “Además de llevar ese cartel puesto desde el 10 de diciembre en la fachada del local, resulta que en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook está bien visible también que nos tomamos unos días de vacaciones. Porque, aunque no se te haya ocurrido, también nos gusta disfrutar de nuestra familia, no solo darte de cenar a ti. Próximamente te mandaremos un burofax personalizado para informarte de nuestras vacaciones, pero si no hay próxima lee atenta: MEJOR”.

Por su parte, la cuenta de Twitter felicitó al dueño del restaurante por esta respuesta y afirmó que los camareros también merecen unos días de descanso. “Me duelen las manos de aplaudir al propietario. Espero que los Reyes Magos traigan empatía a esta clase de clientes”, escribió.

Este tuit se ha vuelto viral y en pocos días ha acumulado más de 700 mil vistas y cientos de comentarios de los internautas.

“¡Bien dicho! Me da ganas de ir a comer en este sitio para apoyar a los propietarios. Feliz y próspero año para ellos”, “Un aplauso por la respuesta que le das a semejante individuo”, “Ole, si cierra es porque quiere y puede”, se lee en la publicación.

