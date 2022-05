La fecha de estreno de She-Hulk, la nueva serie de Marvel Studios, podría haber sido revelada accidentalmente por Disney. La serie que presentará a Tatiana Maslany como la abogada y también radioactiva y poderosa superheroína Jennifer Walters, llegará según esta filtración involuntaria el 17 de agosto a Disney+.

Según ha revelado en su cuenta oficial de Twitter el medio Streamr, el blog oficial de Disney+ en Reino Unido publicó hace poco dio una entrada repasando los nuevos contenidos de Marvel, entre los que estaba She-Hulk para la que se fijaba el 17 de agosto de 2022 como fecha de estreno.

Fecha que, sin ser oficial, tiene sentido ya que Ms. Marvel, la próxima serie de la Casa de las Ideas, arrancará el 8 de junio, por lo que habría llegado al final de su primera temporada, compuesta de seis capítulos, el 11 de julio. Lo que deja un mes de margen al arranque de She-Hulk en el servicio de streaming. Unas semanas en las que la atención del fandom marvelita está centrada en Thor: Love and Thunder, la próxima película del la saga que llegará a los cines el 8 de julio.

According to @Disney_UK, #SHEHULK premieres on 17 August.

via: https://t.co/P3JK8xUi1u pic.twitter.com/464ae0NywP

— Streamr (@StreamrNews) May 14, 2022