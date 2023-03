Esto nunca pasó. O nunca ha pasado, al menos no así. Donald Trump no forcejeó con policías y no ha sido arrestado, todo es obra de la inteligencia artificial.

En lo que es un nuevo reto a usuarios y medios por igual, las fotografías o más bien imágenes generadas por inteligencia artificial del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han circulado esta tarde engañando a más de uno.

La semana pasada, Trump alertó de que este martes el gobierno del presidente Biden intentaría arrestarlo.

Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que el embate judicial en los Estados Unidos busca sacarlo de las boletas electorales.

El contexto del Caso Donald Trump

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta posibles cargos penales, luego de que pagara 130 mil dólares a la exactriz porno Stormy Daniels por su silencio sobre su encuentro justo antes de las elecciones de 2016.

El expresidente ha negado haber tenido alguna relación sexual con Daniels desde que surgieron las acusaciones en 2018.





