El zigzagueo de AMLO

Hace apenas un par de semanas se decía que los republicanos estadounidenses estaban alentando una intervención militar a México con el pretexto del combate a los carteles del narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir enérgico a decir que si no detenían su campaña iban a pedir a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que no votaran por el Partido Republicano.

“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido”, advirtió el Presidente el pasado 10 de marzo.

Y añadió: “a México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano, no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México”.

Sin embargo, hoy, el mandatario salió en defensa de uno de los más conspicuos republicanos, el expresidente Donald Trump, quien es investigado, y podría ser detenido, por presuntamente haber comprado el silencio de una actriz de cine pornográfico con la que habría tenido una relación.

“Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump que lo van a detener creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida”, dijo esta mañana el presidente López Obrador.

¿Y qué pasó con eso de que no debe haber zigzagueos, como lo exigió el domingo pasado en el Zócalo?

