Día Nacional del Ajolote: ¿cuál es su origen y por qué está en peligro de extinción?

Este 1 de febrero, se conmemora el Día Nacional del Ajolote, una especie de anfibio endémico de México, lo que significa que solo se encuentra en este país.

De acuerdo con el Museo Nacional del Ajolote (Axolotitlán), el 1 de febrero de 2018, la revista 'Nature' publicó un artículo titulado “The axolotl genome and the evolution of key tissue information regulators”, en el cual aborda la composición genómica del ajolote , revelando que tiene 32 mil millones de pares de bases de ADN, es decir, el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia.

Por este descubrimiento, y por su conservación, el Senado de la República decretó a partir de ese año, que el 1 de febrero se sería el Día Nacional del Ajolote.

Lee también: Ofrecen ajolote frito en restaurante japonés; ¿cuántas especies hay en México en peligro de extinción?

¿Cuál es el origen del Ajolote?

Según el gobierno de México, el ajolote es una especie originaria de los lagos del Valle de México; actualmente se encuentra en el lago de Xochimilco. Fue llamada por los antiguos mexicanos axolotl, que significa “monstruo de agua”.

También, se dice que se extendió por el antiguo Lago de Texcoco y el Lago de Chalco.

A diferencia de otras salamandras este pasa la mayor parte de su vida en el agua; sin embargo, aunque cuenta cuatro patas que le permiten caminar, además de una cola que conserva tras la metamorfosis, solo sube a la superficie del lago para respirar.

Ajolote. Foto: Vivian Ruiz

Lee también: ¡Otro ajolote de colección! Casa de Moneda lanza medalla conmemorativa

¿Por qué el ajolote se encuentra en peligro de extinción?

De acuerdo con un artículo publicado de la UNAM, en 1998, en el lago de Xochimilco existían 6 mil ajolotes, pero actualmente se encuentran en peligro de extinción debido a “las condiciones actuales de los canales, el crecimiento urbano, y principalmente, por la presencia de especies exóticas que han mermado la población de estos”.

Ajolote. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL





También te interesará:

Estos son los 5 beneficios de la sábila que no conocías

Estas son las contraindicaciones de consumir cúrcuma todos los días

Mantén tu sistema digestivo y cardiovascular en óptimas condiciones al combinar avena con esta fruta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv