El próximo domingo 19 de junio se conmemora el Día del Padre, coincidente con el tercer domingo del mes.



La tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, día de San José, padre de Jesús.

Pero, en varios países europeos (como Francia o Reino Unido) y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio.

Por lo anterior, aquí te dejamos algunas frases que podrías compartir con tu padre en su día festivo.

Lee también Día del Padre 2022: ¿es feriado en México?

Frases para papá

-Un buen padre es el que cuida y ama a sus hijos sin pedir nada a cambio.

-Tener un padre es algo muy especial, pero tener un padre como tú es simplemente excepcional.

-Estoy muy orgulloso de poder decir que me parezco aunque sea un poco a ti papá, eres todo un ejemplo a seguir.

-A ti, querido papá, por ser mi gran y único superhéroe de verdad.

-Siempre me has cogido de la mano para afrontar todos los retos de la vida, gracias papá.

-Padre es templanza, amor incondicional y muchas pelis juntos sentados en un sofá.

-Felicidades padre, cualquiera no puede presumir de tener a un hijo como yo.

-Si la sabiduría viene con la edad, eres la persona más sabia que conozco. ¡Felicidades, papá!

-No sé dónde estaría ahora mismo si no fuese por ti papá... y Google Maps, claro.

-La risa y el amor son las dos cosas que mejor me has dado, papá. Bueno y otra cosa que no puedo decirte.

-Tenerte como padre siempre será el mejor regalo del mundo.

-Padre solo hay uno y yo tengo al mejor.

-El mejor papá del universo. Pocas palabras que lo significan todo.

-GRACIAS con letras mayúsculas, una sencilla palabra que esconde todo el amor que siento por ti, papá.

-El amigo más desinteresado y fiel del mundo, te adoro papá.

Lee también Los mejores perfumes para regalar el Día del Padre

Ante situación económica e inflación, familias consideran festejar el Día del Padre en casa

El escenario económico actual afectado por la elevada inflación, llevará a que un número importante de familias mexicanas celebre el día del padre el próximo domingo 19 de junio en casa, de acuerdo con un sondeo de la firma de análisis de mercados, Kantar.

“Dada la situación financiera actual el quedarse en casa está siendo la opción más viable, probablemente porque entre todos pueden cooperar con algo y repartirse los gastos, aunque existe un 20% que no realizará ninguna actividad, ya sea porque no hay interés o en menor medida porque el padre no está en el hogar”, destacó.

Según Kantar, 5 de cada 10 familias respondieron que cocinarán en casa, ya sea para desayunar, comer o cenar. En tanto, el regalo que se dará a los padres está liderado por prendas de vestir con un 32%, seguido de lociones, detalles elaborados por los hijos así como dulces o chocolates.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vcr/cls